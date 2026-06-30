宏福苑收购｜首批优先选楼今截止 霍启刚：收购价高于火灾前市价 吁业主认真考虑收购方案

大埔宏福苑A至H八座业主，如希望在「特设销售计划」获得第一批优先选楼资格，应于今日（30日）内签署及交回「接受收购建议信件」。G19召集人、立法会体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚呼吁，仍犹豫的宏福苑业主认真考虑收购方案，并于6月30日内交回「接受收购建议信件」，指收购价高于火灾前市价，能助住户尽早另觅新居，免却繁琐的法律与维修程序。

霍启刚表示，政府提出的收购方案兼备情理法。他指每呎8,000至10,500元的收购价，显著高于大火发生前的平均市价；最重要住户毋须再忧虑相关的法律程序、保险索偿及长远维修保养等问题，尽早接受收购和另觅新居，远胜长期等待及面对诸多不明朗因素。

销售计划增大型单位

霍启刚又指出，「特设销售计划」提供的屋苑地区及单位类型，在数量和选择上均非常丰富。随著决定接受收购的业主日益增加，反映出该计划相当具备吸引力。

为回应部分住户的诉求，政府最新已大幅增加可供选购的大单位数目。霍启刚因此呼吁至今仍犹豫未决的宏福苑业主，认真考虑并接受收购方案。业主须谨记于6月30日之内签署并交回「接受收购建议信件」，以便取得优先选楼资格，及早选购最合适和心仪的全新居所。

邓家彪冀最终交确认书可达85%

工联会立法会议员邓家彪形容，是次收购行动取得「绝对成功」且「史无前例」。他分析今次收购规模庞大且时间紧迫，指正式方案虽于月中才公布，但要在极短时间内处理大量户数，难度极高。

而且与一般市场收购或市建局的灵活收购策略不同，邓家彪指项目属于特殊个案，以安置和协助居民为主。项目采用具高度透明与划一性方式进行，不设议价空间，最近公布的微调亦不牵涉价格变动。

至于房屋局昨日（29日）公布共1,635户签署并交回「接受收购建议信件」，占八座单位总数约82.4%。邓家彪指出，同意率超过八成，证明居民深切感受到政府和社会的支持。同时反映居民渴望尽快摆脱「灾民」及居住在临时房屋的身份，寻求长远安居的出路以展开新生活，他更期望最终能达到85%。

收购方案显社会关怀

对于今次收购方案，邓家彪形容为「中间落墨」的决定，外界普遍认为条件优厚。他强调，方案旨在向受影响市民传递积极协助的讯号，并非单纯在市场上计算市民可接受的价格，而是基于救灾与关怀的公共政策。如果过于斤斤计较楼龄或以往的事故，只会令长远安置陷入争论和被动。

倡提供二手绿表居屋资讯

邓家彪指出居民普遍期望能尽快入住短期内落成的屋邨，建议政府进行以下微调，提供更多「见得到、摸得到」的单位，如九龙湾盛致苑等提供即将入伙的资助房屋单位；房委会可提供十年楼龄以下的二手居屋或「绿表」置居计划单位资讯，让未能在十个安置屋邨中抽到心仪面积的居民有更多选择，相信能消除居民担心购入三十多年旧楼后，需要面对即时大维修的心理负担，令居民更加安心。