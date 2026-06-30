预缴消费规管｜政府拟设7日冷静期 合约金额门槛订三方案 暂无交代立法时间表

政府正就有关《商品说明条例》的政策建议，展开为期两个月的公众咨询，文件提出针对预缴式消费提出三方面建议，细节包括拟设7日冷静期、合约上限两年等。商务及经济发展局副秘书长欧慧心今早（30日）在电台节目表示，今次咨询目标是为了保障消费者权益，亦要避免过度的规管，为商户及消费者共构一个公平、公正的制度，营造良好的营运环境。

7日冷静期及14日退款期做法合理

她续称，今次建议是参考了其他地方的做法，考虑到消费者要有足够的时间去考虑决定，商户亦需时去处理退款，认为7日冷静期及14日退款期是合适，若在冷静期间消费者已使用服务，商户可扣除已使用服务的费用。

金额门槛订三方案 考虑海关投诉金额厘定

当局提出以合约金额设定规管门槛，建议可考虑水平为3,000元或以上；8,000元或以上； 15,000元或以上。欧慧心指这是希望在保障消费者的同时，亦尽量减轻对小额交易的影响，又提出订出这3个数字，是根据海关在2020至2025年间，就美容及健身服务合约涉及具威吓性的营业行为，或诱导式销售手法的投诉 ，当中有逾八成个案涉及3,000元、逾七成涉及8,000元、另有逾六成个案涉及15,000元或以上。

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冀尽早收集完成立法建议 惟无交代立法时间表

至于会否担心日后有不良商户刻意拆细合约应对，以及日后会否将其他行业纳入法例规定，她指希望在咨询期间收到的意见，下一步去讨论任何规避的情况，当局亦希望以审慎态度，循序渐进去处理问题，会在法例中留空间，将行业以附属法例方式列，方便日后修订适用范围。她更称，当局会整理及分析所有收到的意见，并希望尽早完成立法建议，但无交代立法时间表。

邓家彪料行业早有心理准备

另外，工联会立法会议员邓家彪认为，政府咨询内容详细相信很快会立法，且推出的时间很及时，可透过立法向游客显示本港著重消费者权益，且当局早于2019年已做咨询，行业有心理准备，部分业界更是真金不怕红炉火，希望尽快落实法例。

厘定金额要多加观察 料立法5、6年再作检讨

对于合约金额，他指2019年咨询是以3000元为起标，认为政府今次提出3个方案是有所预备，更是根据个案做统计，同意让社会有一个讨论，多少钱才属于合适需要做观察，但强调过万元消费对基层来说，是很大的负担，预计立法后需5至6年才会再做调整或检讨，今次制定金额的幅度需拿一个准确的位置。

李粤闽：很少有合约期超过两年

香港康乐体育专业人员总会会长李粤闽亦在同一节目中表示，今次政府提出的限制及管理是业界预期之内，大家乐意去接受，因为目前的营运模式都已是差不多，已很少有合约期超过两年。他亦很高兴当局有接受业界意见，价钱较细的合约无纳入规管，否则会对小本经营的营运者来说是很大的挑战。

但他认为合约金额在3000元仍不太理想，希望将此留市场自我调节，当局要相信业界的操守，故希望订于8000元以上。他又举例体重管理课程多数是10小时以上，愿意拿多过8000元的消费者皆已考虑很清楚，很多人都是已试堂才作出决定，这样出现争拗的情况会比较少。

记者：郭咏欣

