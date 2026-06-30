政府放宽乡郊宾馆牌照 民青局：旅客安全前提下助业界发展 议员倡设一站式跨部门审批服务

为配合去年施政报告提出推行特色地方主题深度游，民政事务总署辖下牌照事务处昨日（29日）公布两份有关申请宾馆牌照的指引，便利有意在乡郊地区经营度假营或以乡村屋宇经营民宿的人士申请相关牌照。民政及青年事务局副局长梁宏正强调，新措施旨在为业界「拆墙松绑」，政策最重要是在保障安全的前提下优化营商环境，当局会积极促进及协助业界发展。有立法会议员就建议政府提供「一站式」跨部门审批服务，达致提速、提效。

梁宏正今（30日）在电台节目解释，以往不少乡郊村屋或营地受制于地理环境或传统建筑结构，难以完全符合既定的发牌要求，两份有关申请宾馆牌照的新指引，推出的目的正是为了配合去年《施政报告》中提出推广特色地方主题深度游的政策方向。

旧村屋因地制宜 保留建筑特色

针对位处偏远、未能直接连接紧急车辆通道或街道消防火井的乡村度假屋，梁宏正表明当局会按实际情况接受替代方案。他举例指，申请人可透过配备「推车式干粉灭火筒」及加装「独立烟雾探测器」等可行措施，只要政府部门的消防专家评估认为能达到保障住客安全的标准，当局便会接受，并会逐个个案审视以促成申请。

至于在1961年前建成的乡村屋宇，新指引亦容许因地制宜的弹性处理。梁宏正分享了荔枝窝11间传统砖屋改建的先行个案。由于该批村屋采用木制屋顶，牌照处的旅馆业监督与申请人商讨后，同意在木构筑物上涂上防火物料（Fire retardant）以符合消防要求。此外，若因传统建筑特色导致门框或楼底较矮，未能完全比美现代建筑标准，当局亦容许以设立清晰的「小心撞到」警告标示作替代。梁宏正指，此举既能保留村屋结构特色，亦能为旅客带来独特体验，体现政府便民的态度。

保障安全明文规定禁生火煮食

在营地规管方面，梁宏正指新指引清晰界定了住宿设施及配套的发牌边界。指引明文规定，每架露营车或帐幕占地不可超过230平方米，并须为单层设计。同时，为保障安全，露营车或帐幕内部严禁煮食、生火、使用明火以及吸烟。

对于有意见质疑放宽消防要求，会否影响安全。立法会议员陈学锋在同一节目上认为，有关的放宽绝对安全且合理。因为村屋有别多层式宾馆，一般村屋仅为三层高、每层面积约700 呎的建筑，可容纳旅客的人数有限，其消防风险与日常村屋住家无异。但他提醒，当局未来必须加强防火教育，例如联同各区防火委员会向经营者及旅客推广消防安全知识。

倡增设「一站式」代办服务

针对 1961 年前建成、缺乏图则的历史乡村屋宇，新指引容许在结构安全、耐火结构及通风照明等方面采用因地制宜的替代方案。他认为新界有许多极具南洋风或书室特色的旧村屋，对旅客非常有吸引力，若因无法提供古老图则而不能改建为民宿，将会非常可惜。新指引为业主提供了寻找专业测量师评估的空间，他指有望将这些珍贵的文化资源转化为旅游产业。

对于新指引涵盖露营车及帐幕营地，陈学锋认为，新指引清晰界定了土地摆放露营车的数量与规管要求，能让旅客住得更安心，对整个行业发展有正面帮助。他并建议民政总署可提供一站式代办服务，主动代申请人向地政、规划等部门收集意见并一次过处理，以减省村民的行政负担。

拆墙松绑是予乡郊旅游体验重要一步

另一位立法会议员陈家珮亦在节目中指出，政府在上一届财政预算案中已批出「乡郊共融基金」，主要针对北部都会区发展。现时旅客的口味已经改变，不再单纯追求购物消费，而是喜欢欣赏香港美丽的乡郊大自然，因此放宽民宿牌照指引既有必要，亦非常合时，更形容新措施非常「接地气」。是次指引拆墙松绑来得十分合适，是给予旅客良好乡郊旅游体验的必要一步。

不过她指出，政府须在跨地区基金资助以及土地用途改划上提供更多清晰解说与弹性配套，方能真正落实提速提效。陈家珮同样呼吁政府，若有决心推动特色深度游，必须由民政事务总署牵头，落实跨部门的「一站式」审批程序，由政府内部自行协调，借此提速、提效、理顺手续，才能真正将乡郊民宿与营地发展为成熟的旅游产业。

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