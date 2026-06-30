规管预缴消费︱业界称是好事：让顾客安心消费 惟担心「恶意退款」风险

政府昨日就有关《商品说明条例》的政策建议展开为期两个月的公众咨询，规管预缴消费，建议包括拟设7日冷静期、合约上限两年等，针对美容及健身行业。有相关业界人士今早（30日）在商台节目上表示，不良销售手法近年在业内已有明显改善，认为新政策是好事，提醒业界注意操守之余，也增强消费者信心，过去业界已有人自行推出冷静期保障顾客。但亦有健身业界人士提醒，过去不时出现有人「集团式」恶意攻击，集体取消合约的事件，担心未来设冷静期后亦会出现。

健身业称大型连锁店减少 硬销文化「已式微」

香港健身Guide主席邱益忠指出，健身行业的生态在过去十年出现了翻天覆地的变化。以往香港有很多占地数万甚至十万呎的大型连锁健身中心，这类集团因为租金及营运压力，往往伴随为人诟病的「硬性销售」（Hard Sell）文化，甚至出现游说客人购买高达600堂极端合约的案例。然而，随着这些大型中心结业，行业逐渐转向由中小型场地及24小时健身中心主导。

他引述业内研究指出，去年全港约有1355间运动及健身场地，当中约300间为集团式经营的24小时健身中心，其余大多为500至1000呎的中小型场地，主要提供一对一健身或普拉提服务。在这种新模式下，教练多以租场形式独立运作。邱益忠表示，现时不少90后及00后教练善用社交媒体建立个人品牌（Branding）吸引客源，只要每月有约20名稳定客人已能维持良好收入。这种模式让教练享有更大自由度，且新生代教练及消费者均十分抗拒硬销。他引述该研究指，业内不良销售的比例由其2016年入行时的约5%，大幅下跌至现时的1%至1.5%。

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业界欢迎规管 倡设8000元门槛防恶意退款

对于政府提出的冷静期草案，邱益忠直言对业界「没有特别影响，反而是好事」。他认为有规管能令行业更健康，消费者也更有信心。针对冷静期的金额门槛，他指出目前一般健身月费介乎300至1500元，即使以最高额计算一年亦不过1.8万元左右。他建议政府可将门槛定于8000元以上，以更精准地规管涉额较大的预缴合约。

不过，他亦提到业界在实务操作上的隐忧。对于美容业界提出消费者行使冷静期退款时应提供理由，邱益忠表示赞同。他透露，过去健身界曾遭遇疑似「恶意攻击」的古怪事件，即有十多二十人集体登记服务后，突然在短时间内全数取消合约。这不仅没有为中心带来实质利润，反而造成极大的行政混乱和退款成本。因此，要求消费者提供退款理由，有助机构了解是服务质素不合心水，还是遭遇恶意破坏。他指没有证据证明相关行为是否来自竞争对手的恶意攻击，但强调相关情况存在。

美容业过往亦是不良销售手法的重灾区。资料图片

美容业：预缴属长远护理需要 业界早已自发设冷静期

另一方面，美容业同样是今次咨询的焦点。资历架构美容及美发业行业培训咨询委员会主席杨慧君在节目中表示，外界普遍误解美容业抗拒冷静期，但实际上无论是大型还是中小型美容院，业界一直以来都有不少商户自发推行3日、7日甚至14日的冷静期。她解释，美容服务与一般消费不同，往往需要因应顾客年纪增长及不同需求，制定一套长远而完善的护理计划，这正是业界多年来习惯采用预缴式合约的原因。

杨慧君强调，业界普遍认同冷静期能让资讯公开透明，令客人安心消费，对正规做生意的商户而言绝非坏事。然而，业界主要的争议点在于退款时的银行手续费及行政成本计算。

杨慧君指出，现时大部分消费者购买疗程时，都会因为信用卡优惠或积分而选择分期付款。政府咨询文件建议扣除的信用卡手续费上限为5%，但她坦言，若客人选择分期24个月甚至36个月，银行向商户收取的手续费往往多于5%。业界希望政府在修例时，能容许以商户「实际支付」的手续费为退款扣除标准。她提议引入「交易备忘」，在客人签约时清楚列明分期付款的手续费比例，确保双方在退款时有清晰的依据。

杨慧君认为，「专业操守」是行业核心。为进一步保障消费者权益，她透露业界正探讨为占市场九成的中小型美容院推出「自愿性标准合约」。透过统一行业标准及清晰的条款，让消费者在光顾时能明确了解自身权益，减少因误解而衍生的消费纠纷，长远有助提升整个行业的专业形象。

资历架构美容及美发业行业培训咨询委员会主席杨慧君（右）。职训局网站图片