全国律协香港培训班访香港律师会 汤文龙鼓励学员拓阔国际视野

全国律协涉外律师香港培训班周一（29日） 到访香港律师会（「律师会」），来自全国各地的青年涉外律师与香港法律界代表就国家高质量发展和高水平对外开放背景下的涉外法律服务发展进行深入交流。是次到访为培训班的重要交流活动之一，旨在促进内地与香港法律专业互学互鉴，深化两地法律界交流合作，携手培育具备国际视野、专业能力及综合素养的涉外法治人才。

代表团获香港律师会会长汤文龙、副会长余国坚、理事袁凯英，以及理事兼大中华法律事务年青律师附属委员会主席谭雪欣接待。交流期间，香港律师会代表向学员介绍律师会作为香港律师专业法定监管机构的角色与职能，并分享香港法律专业在执业规管、专业操守、持续专业发展及维护公众利益等方面的实践经验。是次交流让学员进一步认识香港法律专业的运作模式及发展情况。

双方亦就涉外法律服务的未来发展，以及法律专业在支持国家高水平对外开放中的角色交换意见。讨论涵盖跨境法律服务合作、国际商事争议解决、企业海外拓展涉及的法律及合规风险，以及法律人才如何提升国际化能力等议题。透过坦诚对话和积极互动，与会者深入探讨法律专业如何在日益复杂的国际环境中促进合作、支持企业发展及维护法治。

是次交流活动亦延续了昨日于香港大学法律学院举行的开班式所凝聚的共识。开班式由中华全国律师协会及北京大学法学院合办，出席嘉宾包括律政司副司长张国钧、中国法律服务（香港）有限公司董事长刘长春、中华全国律师协会会长高子程，以及香港大律师公会主席毛乐礼等。各位嘉宾均肯定培育高素质涉外法治人才的重要性，并勉励青年律师把握机遇，不断提升专业能力和国际竞争力。

在开班式上，香港律师会会长汤文龙表示，随着国家迈向高质量发展和高水平对外开放，涉外法律人才的重要性日益突出。他指出，涉外法律工作不仅涉及对外国法律或语言的掌握，更需要法律人才具备桥接不同法律制度、商业文化及监管环境的能力。他鼓励学员充分利用在港学习和交流的机会，拓阔国际视野，加深对不同法律制度的理解，并建立长远的专业联系。

汤文龙会长亦指，香港在「一国两制」下拥有独特优势，包括普通法制度、双语法律环境及广泛的国际联系，使香港持续成为国际法律服务及跨境争议解决的重要平台。他同时勉励学员在拥抱科技创新的同时，坚守专业判断、道德责任及专业操守，因为这些始终是法律专业不可或缺的核心价值。

在未来数日的课程中，学员将继续与法律执业者、学者及业界专家交流，深入了解香港法律制度及国际法律服务生态。透过持续的专业对话、经验分享及建立跨地域专业网络，培训班将为培育高素质涉外法治人才注入新动能，进一步促进内地与香港法律界携手服务国家发展大局，助力中国与世界更深入交流合作。

