Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

收工注意︱天文台：本港以南雷雨区逐渐向北移动 料未来一两小时影响本港

社会
更新时间：17:04 2026-06-30 HKT
发布时间：06:48 2026-06-30 HKT

天文台今日（30日）指副热带高压脊正逐渐覆盖南海东北部，预料明日（7月1日）及周四（7月2日）部分时间有阳光，有一两阵骤雨。日间酷热，最高气温达33°C。而一股偏南气流正为广东沿岸带来骤雨，未来九日都有骤雨。

天文台下午5时发特别天气提示，指位于本港以南的雷雨区正逐渐向北移动，预料会在未来一两小时影响本港。

天文台预料本港下午部分时间有阳光及炎热，有几阵骤雨。今晚大致多云，气温介乎26°C至32°C，吹轻微至和缓南至东南风。

天文台指，副热带高压脊会在未来一两日为中国东南沿岸带来酷热的天气，根据九天天气预报，天文台预料明日（7月1日）及周四（7月2日）部分时间有阳光，有一两阵骤雨。日间酷热，最高气温达33°C。

同时，现时位于菲律宾的低压区会在南海中南部逐渐发展为热带气旋，但其强度存在变数。天文台预料该热带气旋会在本周后期大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，周五（7月3日）短暂时间有阳光，有几阵骤雨，海有涌浪，气温介乎27至32°C，稍后骤雨逐渐增多及有雷暴。

天文台指受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有骤雨及雷暴。根据九天天气预报，未来九日每日都会有骤雨。

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
7小时前
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
8小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
21小时前
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
影视圈
8小时前
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
00:53
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
即时娱乐
9小时前
苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料
投资理财
6小时前
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债 卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
04:30
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
申诉热话
5小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
5小时前
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 
时尚购物
5小时前