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天气｜天文台料七一日间酷热 最高气温达33°C 连落九日雨

社会
更新时间：12:09 2026-06-30 HKT
发布时间：06:48 2026-06-30 HKT

天文台今日（30日）指副热带高压脊正逐渐覆盖南海东北部，预料明日（7月1日）及周四（7月2日）部分时间有阳光，有一两阵骤雨。日间酷热，最高气温达33°C。而一股偏南气流正为广东沿岸带来骤雨，未来九日都有骤雨。

天文台预料本港下午部分时间有阳光及炎热，有几阵骤雨。今晚大致多云，气温介乎26°C至32°C，吹轻微至和缓南至东南风。

天文台指，副热带高压脊会在未来一两日为中国东南沿岸带来酷热的天气，根据九天天气预报，天文台预料明日（7月1日）及周四（7月2日）部分时间有阳光，有一两阵骤雨。日间酷热，最高气温达33°C。

同时，现时位于菲律宾的低压区会在南海中南部逐渐发展为热带气旋，但其强度存在变数。天文台预料该热带气旋会在本周后期大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，周五（7月3日）短暂时间有阳光，有几阵骤雨，海有涌浪，气温介乎27至32°C，稍后骤雨逐渐增多及有雷暴。

天文台指受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有骤雨及雷暴。根据九天天气预报，未来九日每日都会有骤雨。

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