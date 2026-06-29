简朴房︱㓥房业主被建议拆墙重造？房屋局澄清：专业人士可判断墙身是否防火

《星岛》早前报道，有㓥房业主因单位未有保留防火证书，被负责简朴房认证的专业人士建议拆墙重造。房屋局澄清，局方未有要求专业人士就认证提交防火证明文件，而相关人士亦可凭专业知识判断墙身是否防火，毋须直接拆墙重造。此外，当局提到，截至本月25日，局方已收到两万宗分间单位登记申请，亦已有27宗简朴房认证申请，当中有3间已完成认证。

房屋局：无要求提供防火证明文件

房屋局回应指，虽然《简朴房条例》要求分间单位的间隔墙须符合防火要求，但局方并没有要求指明专业人士须提供相关防火证明文件，而指明专业人士亦绝对可凭其专业知识作出分析和判断，例如于现场视察和检查墙身是否属耐火物料（如砖、石膏板、混凝土等），以及由相关构造和厚度，核实其耐火、不可燃及防烟效能，便可符合相关核证要求。

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房屋局又表示，由简朴房制度推展近4个月计，截至6月25日，已接获涉及约20,000个分间单位的登记申请，即超过5,500宗住宅单位申请，反应理想。当局会持续向更多业主或营运人作宣传推广，呼吁他们尽快提交费用全免的登记申请。

3间简朴房获认证 历时约一个月

至于简朴房认证申请方面，房屋局表示，制度现阶段的重点在于推动登记申请，让业主或营运者在整个48个月的过渡安排内，按部就班令其分间单位达至最低标准的要求，再作认证申请。换言之，认证申请现只处于起步阶段。不过，当局至今已接获了涉及27个分间单位的认证申请，当中已有3间成功获得简朴房认证。此3宗个案由接获申请至审批完成只历时约1个月，足见市场有能力按简朴房制度达至合规经营。随着市场加深对最低标准的认识，并出现更多相关服务供应商，加上样版房的实例展示，预计陆续会有更多认证申请。

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