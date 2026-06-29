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柴油补贴计划最后一日 有货车司机被要求收工前入满油

社会
更新时间：20:14 2026-06-29 HKT
发布时间：20:14 2026-06-29 HKT

国际局势持续紧张引发油价飙升，港府早前推出柴油补贴计划，为指定柴油商用车提供每公升3元油价补贴，至今晚（29日）11时59分完结。不少货车司机坦言，油费由公司负责，认为补贴与否影响不大；有司机被要求需于今日「收工前入满油」，亦有人平日要「熄匙悭油」。

司机：公司油卡埋单 对油价无感觉

司机张先生坦言，平日一向以「公司卡」入油，笑言「公司（钱）唔关我事」，不过公司今日就特别要求司机下班前要先入满油。不过因平时毋须自掏腰包付油费，他认为补贴计划完结亦对自己无影响。

有廿年经验的货车司机叶先生亦指，政府补贴计划对一般货车司机无影响，「公司（付费）㗎嘛」，对日常油费并无太大概念。他亦提到，因油费高企，公司有要求司机平日非行车时间尽量「熄匙」，以节省油费。

另一位货车司机阿堂则称，公司有反映油费贵，惟业内中型车司机人手短缺，未有特别要求司机悭油，「请唔到人呀，叫人唔开冷气呀唔通？」

记者：伍万庭

摄影：陈浩元

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