预缴消费冷静期｜邵家辉指业界忧机制被滥用 健身业：合约金额门槛对中小企或有财政风险

预缴式消费近年在社会引起不少争议，尤其在美容、健身行业更加普遍，公众关注如何保障消费者权益。政府今日（29日）就有关《商品说明条例》的政策建议展开为期两个月的公众咨询，文件提出三方面建议，细节包括拟设7日冷静期、合约上限两年等。

自由党批发及零售界议员邵家辉向《星岛头条》表示，当局过去有咨询业界意见，相信政府的决定是保障消费者。他指业界反应两极，反对者主要忧虑有人滥用机制，又指不少消费者会以信用卡付款，担心额外支出由谁负责。

自由党批发及零售界议员邵家辉。

民建联支持：杜绝因立心不良的行为

民建联周浩鼎表示，过去不少市民曾因美容、健身行业的预缴式消费合约出现诈骗，期望在是次的咨询期内能够就市民及业界意见中取得平衡，他相信绝大部份美容及健身服务的行业业界皆奉公守法，然而亦有害群之马以诈骗或立心不良的方式，骗取市民金钱，这些举措令整个行业蒙羞，甚至令行业被错误地标签，故支持政府就《条例》展开咨询后进一步立法规管，以保障消费者及整个业界的权益，杜绝因立心不良的行为而遭受损失。

香港健体专业人员总会理事长王晓山回应时表示，业界支持设立法定冷静期，但认为当局建议以合约金额设定规管门槛，即3,000元或以上、8,000元或以上或15,000元或以上，可能对中小企可能构成财政风险，他建议将门槛提升至30,000元。对于政府建议合约期上限订为两年，王晓山认为合理，又指加强规管可警惕「害群之马」，长远有利行业健康发展。

记者︰黄子龙

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