退伍军人病︱玛嘉烈医院爆院内感染 39岁脑肿瘤男病人不治 防护中心正调查源头

衞生署衞生防护中心今日（29日）公布，本港在6月21至27日期间录得5宗退伍军人病个案，其中一宗为玛嘉烈医院院内感染个案，涉及一名患有脑部肿瘤的39岁男子。他在住院期间确诊感染嗜肺性退伍军人杆菌，其后病情恶化并于6月22日离世。中心正联同机电署调查感染源头。

39岁脑瘤患者院内感染其后不治

防护中心指，该病人于6月2日起因跌倒及头部受伤而入住玛嘉烈医院，其后被发现患有脑部肿瘤并接受手术治疗。他于6月16日出现发烧，其胸部X光检查显示有肺炎。院方于6月22日采集其呼吸道样本，经衞生防护中心公共衞生化验服务处检测，证实对嗜肺性退伍军人杆菌血清1型呈阳性反应。病人病情随后恶化，于6月22日病逝。

由于病人在整个潜伏期内（6月6日至14日）均在玛嘉烈医院留医，衞生防护中心判定此属院内感染个案。中心已联同机电工程署派员到该医院进行环境调查，以查找感染源头。

衞生防护中心指，由于病人在整个潜伏期内均在玛嘉烈医院留医，因此判定属院内感染个案。

医院停用浴室花洒及加装过滤器

初步调查显示，病人住院期间曾入住玛嘉烈医院脑外科加护病房和深切治疗部。衞生防护中心已在病人入住过的病房采集了25个水样本及15个环境样本，现正等候化验结果。

因应此宗院内感染个案，玛嘉烈医院已在相关病房采取一系列预防及加强感染控制措施，包括停用涉事浴室花洒头、为相关病房的供水系统及水龙头安装特定规格的细菌过滤器、额外提供经煮沸的水或樽装蒸馏水，供病人自行洗漱之用。

此外，衞生防护中心已指示医院彻底消毒涉事楼层的供水系统，并向院方提供健康及医学监察建议，将继续密切监察措施执行情况。玛嘉烈医院发言人表示，已按既定程序向医院管理局总办事处呈报事件，并会继续与衞生防护中心合作追查感染源头。

单周录得5宗个案

防护中心同时公布，在6月21日至27日期间，本港共录得5宗退伍军人病个案。除上述1宗院内感染个案外，其余4宗均为社区感染个案。患者年龄介乎39至78岁，全部均有自身疾病。中心呼吁市民应使用和保养妥善设计的人造供水系统，易受感染人士则需时刻采取相关预防措施，以防感染退伍军人病。