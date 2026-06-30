从化马场助攻马产业发展 助沙田马房翻新 练马师两地练兵 

香港赛马会从化马场于今年十月底将举办常规速度赛马赛事。赛事将沿用与香港相同的国际标准，由世界一流练马师训练的赛驹搭档顶尖骑师出赛，并严格遵守国际赛事规则及监管机制进行，当中不设投注，以推动马匹运动以至延伸相关产业链发展。

位于广州的从化马场是由2010年亚运会马术场地原址改建，于2018年8月启用以来，与沙田马场以两地营运模式运作，作为世界级训练基地。至今有20名练马师在两地设有马房，为超过400匹赛驹提供训练，包括在练马师榜暂时领先前三名的方嘉柏、沈集成及廖康铭。

从化马场已成为世界级马匹训练中心，与沙田及跑马地构成「两地三马场」的策略功能，不仅令马房容量大增，推动沙田马房的翻新工程进度，协助增加整体马匹数量，成功令香港现役赛驹增加至超过1330匹。内地正积极发展马产业，着眼马术运动和探索推广赛马运动，从而带来庞大机遇。从化马场配备相关运动的基础建设，有能力助攻马产业发展，且发挥关键角色。

「从化马场现已发展成世界级马匹训练中心，推动香港赛马运动发展。在马匹容量、设施、质素方面，从化马场具备整体策略功能。」香港赛马会行政总裁应家柏指出，从化马场的出现，源于2010年亚运会的政策要求，是内地首个国际认可的马匹无疫区，令香港、从化两地马匹可以毋须检疫而来回往返两地出赛和训练。如今从化马场带来明显的效益，是协助香港增加现役马匹数目。

沙田马场于1978年落成，马房近年已作翻新。

据了解，香港马匹过去一直安置于沙田马场，但近50年历史的沙田马房，不少设施早已老化而需要翻新，整体只可容纳约1000匹赛驹。从化马场可容纳超过1000匹马，其新增的马房容量，便可接收部分香港赛驹。

此举能有效协助沙田马房推展翻新之余，更重要是可以减少工程对本港赛马及对马会收益的冲击，避免影响政府博彩税收入，以及马会慈善捐款能力。从化马场亦是香港现役赛驹数目增加的重要因素，目前已增加至逾1330匹。

沙田马房翻新后设有盖步行区。

助现役马增加

沙田马场马房翻新工程，由2024年起分6期进行，第一阶段现已完成，引入全新训练设施，包括新增马匹跑步机，为练马师在马匹训练及复康方面提供了更多选择，加上马匹跑步机是其他主要赛马地区的重要设施，有助吸引世界级练马人才。

现时马房设施也全面提升，沙田马房的每个新马格均安装窗户，马匹可望向窗外，心情更加舒畅，同时马格加装闭路电视，全天候监察马匹状况；马房内俗称「地堂」经翻新后已全部铺胶，对马匹的脚部有很大帮助，亦扩阔马匹洗澡空间。新设有盖行马机，内部装有冷冻喷雾降温；重地饲料房增设拍卡及人面识别系统加强保安。

场地设施升级后，马房内铺上胶，对马匹脚部有帮助。

至于占地150公顷的从化马场，距离香港约200公里，从沙田马场前往从化马场，一般车程约三小时，于2018年8月启用以来，一直与沙田马场以两地营运模式运作，作为世界级训练基地，亦成为本港世界级赛马不可或缺的一环。

练马师可自行决定安排旗下哪些马匹进驻从化马场，现时已有20名练马师，包括在「练马师榜」上领先的方嘉柏、沈集成及廖康铭，均在两地设有马房，合计超过400匹现役赛驹。

翻新后的沙田马房设有大量空间给马匹冲身。

多元训练设施

练马师廖康铭说：「从化马场是马会的重要资产。那里的跑道设计完善，让自任何一个档位出闸的马匹均有公平的竞争机会，而场地也时刻保持极佳状况。从化马场让马主、练马师及骑师皆能受惠，而日后它在香港赛马中的角色将越来越重要。」他亦认为，当地的赛道及设施宁静得多，特别适合那些脾性不适合长驻沙田的马匹。

廖康铭一般安排25至30匹马在从化受训。他说，当评估过每匹马的特性后，就会维持最适合牠们的安排，又指从化马场提供多元化的训练设施，让练马师能以不同的方式及在不同的环境为马匹备战。

「从化的登山跑道、水中步行机及休养区等设施让马匹有更多放松的机会。」他指出，马儿喜欢保持新鲜感，容易厌倦重复的操练，多元化设施有助牠们保持锐态，当牠们于训练时越能保持放松，便越有机会于赛日创造佳绩。

从化马场将于今年十月底举办常规速度赛马赛事。赛事将沿用与香港相同的国际标准，由世界一流练马师训练的赛驹搭档顶尖骑师出赛，并严格遵守国际赛事规则及监管机制进行。

从化马场的常规性赛马赛事定位为「演示性速度马术比赛」，不设投注，以集中推动马匹运动以至延伸相关产业链发展，进一步推动从化马场朝着大湾区世界级马匹主题文体旅目的地发展。

配合内地正积极发展马产业所带来庞大的机遇，据悉，从化马场透过定期举办赛事，将成为马产业的优质发展中心。今年三月，马会与广州市文化广电旅游局签署合作备忘录，透过共同推动「两地三马场」（即香港跑马地马场、沙田马场和广州从化马场）独特的赛马旅游，支持广州建设世界级旅游城市，并巩固香港作为亚洲盛事之都的地位。

广州市商务局最新发布的「广州市商务发展十五五」，提出支持香港赛马会从化马场及广州从化国际赛马发展中心等建设，并支持开展常规赛事计划。广州正积极规划建设「穗港马产业深度合作区」，将从化马场定位为华南地区的马匹繁育与交易中心，期望透过赛马运动带动文旅、IP授权及体育传媒等产业融合。

推展马会赛马品牌

早于2021年5月，马会与广州市政府已签署框架合作协议，共同推动大湾区发展马产业。根据协议，马会在广州从化马场举办常规赛马赛事，赛事将按照马会的赛事规则和监管机制进行。

马会已在从化马场扩建马房及训练设施，位于从化吕田在建的「广州从化国际赛马发展中心」将发挥其隔离检疫设施的功能，日后便利境内外马匹的进出口。此外，马会将为马业专才及赛事人才提供全面培训，同时简化粤港两地马匹、饲料及兽药的通关流程。

在未来10至20年，马会的目标是在大湾区发展世界级马产业，有望涵盖马产业价值链各个范畴，包括马匹进出口、马匹训练及护理，以及为马业专才及相关工作人员提供发展机会。有助推展马会的赛马品牌，同时能够带动大湾区的经济及就业发展。

马脸识别系统准确度可达99%。

「马脸智能识别」系统 缩短通关时间

为配合常规赛事的开展，以及实现马匹跨境便利流动，广州海关亦开发「马脸智能识别」系统，透过构建「马脸－马身－烙印ID－晶片ID」生物特征数据库，系统在2至3秒内即可完成马匹身份比对，识别准确率最高可达99%，让马匹在步行期间便完成「无感查验」，大幅减少因停留过久而引发的刺激反应。

现时，进境马匹的运输与通关全程时间已由最初的7小时，大幅压缩至约4.5小时。相关规划意见强调，未来将深入应用「马脸智能识别」，提升大湾区赛马跨境智能通关及智慧化监管水平。