巴士上「一时性冲动」自渎射精到女乘客手臂 中年汉认罪判监10周

45岁任职司机的男子上月尾在一辆巴士上自渎，坐在前座的女子感觉到有液体溅中她的手臂，后发现为精液并揭发事件。男子在警诫下表示「我都系一时性冲动先打飞机射中前面条女」，他被控一项作出有违公德的行为罪，今于观塘裁判法院首次提堂便认罪，署理主任裁判官钟明新判被告入狱10星期。

被告陈晖劝，承认于在2026年5月29日，在将军澳宝邑路将军澳港铁站外290X号巴士线(往荃湾西方向)的巴士内，作出性质猥亵、淫亵及令人憎恶的有违公德的行为，即自渎及射精于女子X的手臂。

案情指女乘客X与被告并不相识，当日两人乘搭同一架290X号巴士，均坐在巴士上层，被告坐在X的正后方。当时车上有其他乘客，X突然感觉到右手臂上有些液体，后发现为精液；X转身查看，被告即时用背包遮住自己的下半身。X怀疑被告自渎并射精到她手臂，遂报警求助。被告在拘捕及警诫下称「我都系一时性冲动先打飞机射中前面条女」。

案件编号：KTCC1318/2026

法庭记者：雷璟怡