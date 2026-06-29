Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

32岁印佣疑将2幼童关狗笼自顾玩手机 拟否认2项虐儿罪 续保释10.12审前覆核

社会
更新时间：18:13 2026-06-29 HKT
发布时间：18:13 2026-06-29 HKT

青衣1名母亲日前查看闭路电视，揭发32岁印佣2月中乘家长离家之际，疑将年仅2岁及3岁的小兄弟关入狗笼，自顾自在旁玩手机，至少两度犯案，母亲报警求助。印佣今早在西九龙裁判法院再讯，被控2项对所看管儿童虐待或忽略罪。被告透过印尼翻译表示拟否认控罪，主任裁判官苏文隆将案件押后至10月12日进行审前覆核，期间被告续准保释候讯。

修订控罪指，女被告Cica Erna Wati被控于今年2月13日及21日，在香港新界青衣海欣花园某单位，身为超过16岁而对3岁的儿童X及2岁的儿童Y负有管养、看管或照顾责任的人，两度故意虐待或忽略X及Y，其方式相当可能导致X及Y受到不必要的苦楚或健康损害。

案件编号：WKCC2033/2026
法庭记者：黄巧儿

最Hit
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
5小时前
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
5小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
9小时前
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
4小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
11小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
2026-06-28 14:30 HKT
张智霖19岁儿子罕现身形象大变  细节揭魔童有社恐？  虎父无犬子走路神复制「初哥哥」
影视圈
8小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
22小时前