32岁印佣疑将2幼童关狗笼自顾玩手机 拟否认2项虐儿罪 续保释10.12审前覆核

青衣1名母亲日前查看闭路电视，揭发32岁印佣2月中乘家长离家之际，疑将年仅2岁及3岁的小兄弟关入狗笼，自顾自在旁玩手机，至少两度犯案，母亲报警求助。印佣今早在西九龙裁判法院再讯，被控2项对所看管儿童虐待或忽略罪。被告透过印尼翻译表示拟否认控罪，主任裁判官苏文隆将案件押后至10月12日进行审前覆核，期间被告续准保释候讯。

修订控罪指，女被告Cica Erna Wati被控于今年2月13日及21日，在香港新界青衣海欣花园某单位，身为超过16岁而对3岁的儿童X及2岁的儿童Y负有管养、看管或照顾责任的人，两度故意虐待或忽略X及Y，其方式相当可能导致X及Y受到不必要的苦楚或健康损害。

案件编号：WKCC2033/2026

法庭记者：黄巧儿