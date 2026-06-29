夹公仔、课金成青少年纾压新方式 「正向旅程」计划助识别潜在成瘾者

由香港赛马会资助、香港树仁大学团队研究，香港青少年服务处将于9月起于全港推行「正向旅程」青少年健康教育计划，并在今日（29日）于香港科学园举行启动礼暨签署《正向领航教育约章》仪式。活动吸引近300名师生及教育、社福界代表参与。

透过两层级早期介入 培养学生正向思维

教育局副局长施俊辉、马会公司事务执行总监谭志源、香港青少年服务处总干事李婉心、树仁大学社会工作学系系主任方富辉出席启动礼。施俊辉致辞时表示，计划以「6C」正向成长核心理论为基础，透过两层级的早期介入模式，帮助学生培养正向思维、健康习惯及抗逆力；透过签署《正向领航教育约章》，冀各界持份者携手合作，陪伴青少年在爱与关怀中成长。

谭志源：马会冀与年轻人结伴同行

谭志源表示，青年是香港的未来，马会多年来积极与特区政府、社福界及学界合作，推行不同的预防教育项目，让年轻一代培养正面价值观，促进全人发展，提升抗逆能力，从而远离成瘾与非法行为。他指，马会希望与年轻人结伴同行，在他们的成长路上提供适切支援；「正向旅程」青少年健康教育计划正好实践这份信念。马会将继续与特区政府及社会各界紧密合作，透过多元化项目协助青年建立正向人生，成为积极健康的新一代，致力建设更美好社会。

识别潜在沉溺或早期成瘾青年

李婉心表示，现今青少年多以新兴娱乐方式，例如弹珠机、夹公仔、网上课金等纾压或寻求满足感，若缺乏适当指引，容易导致成瘾问题并影响学业，因而需要及早发现及支援，盼透过此计划，减低青少年成瘾风险，守护青少年正向健康。

计划采用「两层级早期介入模式」，先推行普及预防教育，包括讲座、工作坊、正向大使计划等，其后以香港树仁大学及香港青少年服务处新开发的《正向生活态度与抗逆力量表》，识别有潜在沉溺或早期成瘾风险的青年，提供辅导及小组支援。同时，计划亦为教育工作者及家长提供训练，并透过微电影制作等社区教育，提升公众对正向生活的关注。

记者、摄影：欧翔泰