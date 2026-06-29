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七一假期15间家庭医学诊所照常服务 一文睇清开放时间/地址/电话

社会
更新时间：17:24 2026-06-29 HKT
发布时间：17:24 2026-06-29 HKT

医院管理局（6月29日）宣布，为配合7月1日香港特别行政区成立纪念日假期，当日将有15间家庭医学诊所提供公众假期门诊服务。求诊人士可透过电话预约系统、医健通或HA Go流动应用程式预约诊症。发言人提醒，非紧急病患者应避免使用急症室，尽量使用门诊服务，以减轻急症室压力。

手机程式及电话可供预约

医院管理局发言人宣布，在7月1日香港特别行政区成立纪念日假期期间，全港将有15间家庭医学诊所提供公众假期家庭医学门诊服务。

求诊人士可透过以下三种方式预约诊症时间：

  • 电话预约系统

  • 「医健通」流动应用程式

  • 「HA Go」流动应用程式内的「预约家庭医学诊所」功能

医管局呼吁，非紧急的病患者应避免使用急症室，尽量向家庭医学门诊、私家医生及私家医院的24小时门诊求诊。
医管局呼吁，非紧急的病患者应避免使用急症室，尽量向家庭医学门诊、私家医生及私家医院的24小时门诊求诊。

医管局吁非紧急患者避用急症室

发言人提醒市民，在假日期间应注意个人及环境衞生，避免传播疾病。若市民出现呼吸道感染病征，应戴上口罩并尽快求医。

发言人强调，非紧急的病患者应避免使用急症室，尽量向家庭医学门诊、私家医生及私家医院的24小时门诊求诊，以减轻公立医院急症室的压力。市民可浏览医务衞生局的《基层医疗指南》（www.pcdirectory.gov.hk），选择适合自己的家庭医生并查阅其应诊资料。

同时，发言人呼吁合资格人士，特别是高风险群组人士，应及早接种流感及新冠疫苗，以减低自己和家人的感染机会，并降低感染后可能引致重症甚至死亡的风险。

7月1日家庭医学诊所服务安排

服务时间：

  • 上午9时至下午1时

  • 下午2时至下午5时

15间提供服务的家庭医学诊所详情如下：

地区 家庭医学诊所 地址 诊所电话 预约电话
港岛区 香港仔赛马会家庭医学诊所 香港仔水塘道10号 2555 0381 3543 5011
港岛区 筲箕湾赛马会家庭医学诊所 筲箕湾柴湾道8号一楼 2560 0211 3157 0077
港岛区 湾仔贝夫人家庭医学诊所 湾仔皇后大道东282号邓肇坚医院社区日间医疗中心地库高层 3553 3116 3157 0000
九龙区 观塘家庭医学综合中心 观塘协和街60号地下高层 2389 0331 3157 0687
九龙区 南昌家庭医学诊所 长沙湾东京街西3号库务大楼地下 3742 3876 3543 5795
九龙区 圣母医院家庭医学诊所 黄大仙沙田坳道118号圣母医院门诊大楼地下 2354 2267 3157 0118
九龙区 新蒲岗柏立基家庭医学诊所 新蒲岗太子道东600号 2383 3311 3157 0113
九龙区 油麻地赛马会家庭医学诊所 油麻地炮台街145号一楼 2272 2400 3157 0880
新界区 沥源家庭医学诊所 沙田沥源街9号地下 2692 8730 3157 0972
新界区 北区家庭医学综合中心 上水卫和街3号北区社区健康中心大楼三楼 2957 5186 3157 0965
新界区 大埔赛马会家庭医学诊所 大埔汀角路37号地下 2664 2039 3157 0906
新界区 将军澳（宝宁路）家庭医学诊所 将军澳宝宁路28号地下 2191 1083 3157 0660
新界区 荃湾戴麟趾夫人家庭医学诊所 荃湾沙咀道213号 2614 4789 3157 0107
新界区 屯门家庭医学诊所 屯门新墟青贤街11号 2452 9111 3543 0886
新界区 元朗赛马会家庭医学诊所 元朗青山公路（元朗段）269号 2443 8511 3543 5007
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