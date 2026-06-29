七一假期15间家庭医学诊所照常服务 一文睇清开放时间/地址/电话
更新时间：17:24 2026-06-29 HKT
发布时间：17:24 2026-06-29 HKT
发布时间：17:24 2026-06-29 HKT
医院管理局（6月29日）宣布，为配合7月1日香港特别行政区成立纪念日假期，当日将有15间家庭医学诊所提供公众假期门诊服务。求诊人士可透过电话预约系统、医健通或HA Go流动应用程式预约诊症。发言人提醒，非紧急病患者应避免使用急症室，尽量使用门诊服务，以减轻急症室压力。
手机程式及电话可供预约
医院管理局发言人宣布，在7月1日香港特别行政区成立纪念日假期期间，全港将有15间家庭医学诊所提供公众假期家庭医学门诊服务。
求诊人士可透过以下三种方式预约诊症时间：
-
电话预约系统
-
「医健通」流动应用程式
-
「HA Go」流动应用程式内的「预约家庭医学诊所」功能
医管局吁非紧急患者避用急症室
发言人提醒市民，在假日期间应注意个人及环境衞生，避免传播疾病。若市民出现呼吸道感染病征，应戴上口罩并尽快求医。
发言人强调，非紧急的病患者应避免使用急症室，尽量向家庭医学门诊、私家医生及私家医院的24小时门诊求诊，以减轻公立医院急症室的压力。市民可浏览医务衞生局的《基层医疗指南》（www.pcdirectory.gov.hk），选择适合自己的家庭医生并查阅其应诊资料。
同时，发言人呼吁合资格人士，特别是高风险群组人士，应及早接种流感及新冠疫苗，以减低自己和家人的感染机会，并降低感染后可能引致重症甚至死亡的风险。
7月1日家庭医学诊所服务安排
服务时间：
-
上午9时至下午1时
-
下午2时至下午5时
15间提供服务的家庭医学诊所详情如下：
|地区
|家庭医学诊所
|地址
|诊所电话
|预约电话
|港岛区
|香港仔赛马会家庭医学诊所
|香港仔水塘道10号
|2555 0381
|3543 5011
|港岛区
|筲箕湾赛马会家庭医学诊所
|筲箕湾柴湾道8号一楼
|2560 0211
|3157 0077
|港岛区
|湾仔贝夫人家庭医学诊所
|湾仔皇后大道东282号邓肇坚医院社区日间医疗中心地库高层
|3553 3116
|3157 0000
|九龙区
|观塘家庭医学综合中心
|观塘协和街60号地下高层
|2389 0331
|3157 0687
|九龙区
|南昌家庭医学诊所
|长沙湾东京街西3号库务大楼地下
|3742 3876
|3543 5795
|九龙区
|圣母医院家庭医学诊所
|黄大仙沙田坳道118号圣母医院门诊大楼地下
|2354 2267
|3157 0118
|九龙区
|新蒲岗柏立基家庭医学诊所
|新蒲岗太子道东600号
|2383 3311
|3157 0113
|九龙区
|油麻地赛马会家庭医学诊所
|油麻地炮台街145号一楼
|2272 2400
|3157 0880
|新界区
|沥源家庭医学诊所
|沙田沥源街9号地下
|2692 8730
|3157 0972
|新界区
|北区家庭医学综合中心
|上水卫和街3号北区社区健康中心大楼三楼
|2957 5186
|3157 0965
|新界区
|大埔赛马会家庭医学诊所
|大埔汀角路37号地下
|2664 2039
|3157 0906
|新界区
|将军澳（宝宁路）家庭医学诊所
|将军澳宝宁路28号地下
|2191 1083
|3157 0660
|新界区
|荃湾戴麟趾夫人家庭医学诊所
|荃湾沙咀道213号
|2614 4789
|3157 0107
|新界区
|屯门家庭医学诊所
|屯门新墟青贤街11号
|2452 9111
|3543 0886
|新界区
|元朗赛马会家庭医学诊所
|元朗青山公路（元朗段）269号
|2443 8511
|3543 5007
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