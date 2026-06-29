七一假期15间家庭医学诊所照常服务 一文睇清开放时间/地址/电话

医院管理局（6月29日）宣布，为配合7月1日香港特别行政区成立纪念日假期，当日将有15间家庭医学诊所提供公众假期门诊服务。求诊人士可透过电话预约系统、医健通或HA Go流动应用程式预约诊症。发言人提醒，非紧急病患者应避免使用急症室，尽量使用门诊服务，以减轻急症室压力。

手机程式及电话可供预约

医院管理局发言人宣布，在7月1日香港特别行政区成立纪念日假期期间，全港将有15间家庭医学诊所提供公众假期家庭医学门诊服务。

求诊人士可透过以下三种方式预约诊症时间：

电话预约系统

「医健通」流动应用程式

「HA Go」流动应用程式内的「预约家庭医学诊所」功能

医管局呼吁，非紧急的病患者应避免使用急症室，尽量向家庭医学门诊、私家医生及私家医院的24小时门诊求诊。

医管局吁非紧急患者避用急症室

发言人提醒市民，在假日期间应注意个人及环境衞生，避免传播疾病。若市民出现呼吸道感染病征，应戴上口罩并尽快求医。

发言人强调，非紧急的病患者应避免使用急症室，尽量向家庭医学门诊、私家医生及私家医院的24小时门诊求诊，以减轻公立医院急症室的压力。市民可浏览医务衞生局的《基层医疗指南》（www.pcdirectory.gov.hk），选择适合自己的家庭医生并查阅其应诊资料。

同时，发言人呼吁合资格人士，特别是高风险群组人士，应及早接种流感及新冠疫苗，以减低自己和家人的感染机会，并降低感染后可能引致重症甚至死亡的风险。

7月1日家庭医学诊所服务安排

服务时间：

上午9时至下午1时

下午2时至下午5时

15间提供服务的家庭医学诊所详情如下：