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谭凯琪入禀呈请金牌监制邓特希与女演员吕晶晶破产

社会
更新时间：16:39 2026-06-29 HKT
发布时间：16:39 2026-06-29 HKT

TVB女艺人谭凯琪近日入禀高等法院，呈请前TVB金牌监制及编剧邓特希，以及其好姐妹、2004年亚洲小姐冠军吕晶晶破产。根据司法机构网页显示，两宗破产呈请案件已排期于9月8日下午两时半开庭处理。

谭凯琪（Tam Hoi Ki）上周五（6月26日）入禀高等法院呈请邓特希及吕晶晶破产。谭凯琪向本报指，邓特希及吕晶晶为夫妻关系，她已入禀高等法院呈请两人破产，现「交俾法庭处理」。

邓特希曾被贴街招于电视城外追债

翻查资料显示，曾参与编剧与监制电视剧《壹号皇庭》、《妙手仁心》的邓特希，2021年曾被美力高财务有限公司入禀追讨欠款逾317万元，电视城外追债街招上印有邓特希的身份证，更写上：「无线电视编剧（邓特希）死老千集资拍剧骗财！还我血汗钱！欠债还钱！！！」，事后邓特希接受传媒访问时指当中有误会，财务公司已向高等法院撤回追债入禀。

谭凯琪与吕晶晶本为好友

吕晶晶2004年参选《香港亚洲小姐竞选大赛》时夺得内地赛区冠军以及香港总决赛冠军。谭凯琪2023年曾为好友吕晶晶庆祝生日并留言：「这位人美心善的好姊妹生日大快乐啊！个性如绵羊般温驯，每次在你身边都总会有种想保护你嘅冲动。今天手机闪过了我们四年前嘅照片，同样是我们还在一起庆祝。唔同的是，我们都成长了，在各方面都变得成熟起来。这也是值得高兴，我还蛮喜欢现在的我们。期待将来再一起经历更多更多！」而吕晶晶则回复谭凯琪：「这么多年有你在身边真好，谢谢亲！」

案件编号：HCB4472/2026及HCB4473/2026
法庭记者：刘晓曦

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