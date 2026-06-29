《国安档案解密》明晚首播 邓炳强：透过真实案件让社会了解国安风险

《香港国安法》实施6周年，由保安局呈献的电视节目《国安档案解密》明晚（30日）首播。保安局局长邓炳强今日（29日）于节目启动礼表示，当局就国家安全教育方面进行不少工作，包括设立国家安全展览厅、向学校宣传等。而今次推出电视节目，是因觉得透过讲解真实的国安案件，可让社会大众清楚了解危害国家安全的行为，以及相关案件的真相，亦是对检控、查案人员的肯定。

李桂华：不能好了伤疤忘了痛

节目主要围绕几宗国安案件，如「唐英杰案」、「羊村绘本案」等。警务处国家安全处总警司李桂华表示，节目中提到几宗案件有涉及煽动，目标、对象往往是年轻人，若未能及时制止，后果可以很严重。以往市民透过新闻报道，了解到简单案情、控罪等，但今次节目会披露更多鲜为人知的细节，希望让社会反思当时的情况。他又提到，要慎防危害国家安全的行为再出现，不能「好了伤疤忘了痛」。

惩教署更生计划参与率达99%

惩教署惩教事务监督林赐良表示，惩教署透过多元化更生工作，协助在囚人士改过自新，包括于2023年成立「立德学院」，供有志进修的成年在囚人士有全日际学习机会，服刑期间可用学习代替工作。署方亦因应2019年黑暴事件推出相应更生措施，包括2021年推出的「沿途有『理』」计划，协助在囚人士去除偏激思想，重建正确价值观，让他们日后重投社会时可成为爱护国家、奉公守法的市民。他说，计划属自愿参与性质，目前参与率达99%，反映计划受在囚人士肯定，而完成计划人士离开院所后再犯案的比率亦非常低。

记者：伍万庭

摄影：陈浩元