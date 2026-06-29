Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《国安档案解密》明晚首播 邓炳强：透过真实案件让社会了解国安风险

社会
更新时间：16:29 2026-06-29 HKT
发布时间：16:29 2026-06-29 HKT

《香港国安法》实施6周年，由保安局呈献的电视节目《国安档案解密》明晚（30日）首播。保安局局长邓炳强今日（29日）于节目启动礼表示，当局就国家安全教育方面进行不少工作，包括设立国家安全展览厅、向学校宣传等。而今次推出电视节目，是因觉得透过讲解真实的国安案件，可让社会大众清楚了解危害国家安全的行为，以及相关案件的真相，亦是对检控、查案人员的肯定。

李桂华：不能好了伤疤忘了痛

节目主要围绕几宗国安案件，如「唐英杰案」、「羊村绘本案」等。警务处国家安全处总警司李桂华表示，节目中提到几宗案件有涉及煽动，目标、对象往往是年轻人，若未能及时制止，后果可以很严重。以往市民透过新闻报道，了解到简单案情、控罪等，但今次节目会披露更多鲜为人知的细节，希望让社会反思当时的情况。他又提到，要慎防危害国家安全的行为再出现，不能「好了伤疤忘了痛」。

惩教署更生计划参与率达99%

惩教署惩教事务监督林赐良表示，惩教署透过多元化更生工作，协助在囚人士改过自新，包括于2023年成立「立德学院」，供有志进修的成年在囚人士有全日际学习机会，服刑期间可用学习代替工作。署方亦因应2019年黑暴事件推出相应更生措施，包括2021年推出的「沿途有『理』」计划，协助在囚人士去除偏激思想，重建正确价值观，让他们日后重投社会时可成为爱护国家、奉公守法的市民。他说，计划属自愿参与性质，目前参与率达99%，反映计划受在囚人士肯定，而完成计划人士离开院所后再犯案的比率亦非常低。

记者：伍万庭

摄影：陈浩元

最Hit
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
3小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
8小时前
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
4小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
10小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
2026-06-28 14:30 HKT
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
2小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
20小时前
张智霖19岁儿子罕现身形象大变  细节揭魔童有社恐？  虎父无犬子走路神复制「初哥哥」
影视圈
7小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前