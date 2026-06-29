申诉专员四项调查提127项建议 政府全数接纳 涵斜坡风险、运输署排队党等

申诉专员陈积志今日（29日）公布四项主动调查报告，涵盖私人斜坡风险管理、郊野设施管理、运输署牌照处柜位服务，以及打击非法占用政府土地问题。公署共提出127项改善建议，获相关政府部门全数接纳。陈积志感谢政府十分重视和支持公署进行的调查和提出的建议，指公署对政府从善如流、积极主动提出改善措施表示十分欣赏。

批斜坡管理跨部门协作不足 促设高层次小组

私人斜坡安全方面，报告指出地政总署、屋宇署及土木工程拓展署的跨部门执管协作有极大改善空间。公署发现，地政总署在鉴辨维修责任及审批施工许可的效率极需改善；屋宇署在跟进危险斜坡修葺令及代办工程的流程亦嫌缓慢。公署建议地政总署尽早将鉴辨结果通知业主，屋宇署应及早主动介入复杂个案提供支援，并倡议三署成立常设的高层次跨部门工作小组，设立监察机制以尽快解决维修责任争议。

揭运输署派筹漏洞 倡引入AI及防滥用机制

针对早前运输署牌照事务处因办理「免试签发香港正式驾驶执照」急增而衍生的「排队党」乱象，公署指署方在柜位安排、派筹及防滥用机制上存在多项系统性不足。虽然署方近期实施全面网上预约已大幅改善情况，但原有漏洞不容忽视。公署促请运输署提升派筹机系统，加入识别重复输入身分证号码的功能、检讨严重过筹人士的归队时限，并加快利用人工智能（AI）技术处理牌证申请，提升整体效率。

促渔护署定维修指标 倡发挥「同一个政府」精神

郊区设施管理方面，报告指出渔护署在巡查、维修时限及监察外判商表现上存在不足。公署建议署方为维修工作订立具体时限指标，引入承办商表现评分制，并提升封闭设施资讯的透明度，如列明预计重开时间及替代路线。

此外，就天水围一行人隧道长期遭非法搭建构筑物及霸占的个案，公署认为作为主导执管的地政总署，需更主动与食环署及路政署协调。公署敦促地政总署加强利用科技协助日常巡查及分析，各部门前线人员亦应强化跨部门协作认知，以「同一个政府」的精神处理土地占用及延伸的民生问题。