Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温

社会
更新时间：15:47 2026-06-29 HKT
发布时间：15:47 2026-06-29 HKT

天文台今日（29日）发表天气随笔，指一次强至超强「厄尔尼诺」正在形成中，预料赤道太平洋中部及东部的海面温度会继续上升，今年夏季会发展成厄尔尼诺事件，并且至少持续至明年年初，事件强度可达到强至超强级别。倘若这极端预测最终成真，意味可能刷新历史纪录，成为有记录以来最强的厄尔尼诺事件。

热带气旋生成位置偏东 增超强台风机会

厄尔尼诺（El Niño）是指赤道太平洋中部和东部海面温度变得异常温暖的自然气候现象。热带气旋方面，由于厄尔尼诺期间的暖水区集中在赤道太平洋的中部和东部，西北太平洋热带气旋的平均生成位置因而偏东。这会延长热带气旋在海洋上吸取热能的时间，增加发展成超强台风的机会。同时，热带气旋的路径亦会较容易在西北太平洋转向偏北方向移动。

2023年厄尔尼诺 超强台风苏拉袭港挂十号波

尽管如此，天文台指，热带气旋对香港的威胁除了数量多寡外，亦要视乎其强度和大小。在合适的大气条件配合下，这些较强的热带气旋仍有机会由西北太平洋进入南海，并影响本港。在这三次厄尔尼诺中，虽然1997年、2014年和2023年分别只有两个、四个和五个热带气旋进入本港500公里范围，但天文台均需发出八号或以上的热带气旋警告信号。其中2023年超强台风苏拉于9月1日袭港时，在天文台总部之东南偏南约40公里掠过，促使天文台继2018年山竹后发出十号飓风信号。因此，市民切勿轻视热带气旋所带来的威胁，如狂风、大雨、风暴潮和涌浪等。

相关新闻：

史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡

「超强厄尔尼诺」登场 台风易「北折」迎打风淡季？专家吁勿掉以轻心：一关键因素或致破坏力更强

梁荣武：下沉气流形成酷热天气 厄尔尼诺现象令本港气温偏热机会提高

天文台｜受厄尔尼诺影响 料今年气温或创十大新高 更易出现强台风

今明两年气温明显偏高 或现破纪录高温

强厄尔尼诺一般会增加全球不同地区出现异常高温的机会，预料在气候暖化的共同影响下，香港今明两年平均气温明显偏高，可能出现破纪录的高温。市民应时刻留意天文台发放有关暑热天气的提示或警告，并留意高温天气可能带来的潜在影响。

降雨方面，厄尔尼诺一般会在冬季（12月至2月）和春季（3月至5月）为香港带来较多雨水，其他季节则没有明显偏多或偏少的趋势。然而，厄尔尼诺只是影响香港降雨的多个因素之一。在气候暖化与厄尔尼诺的共同影响下，大气可容纳的水汽将会增加，为强降雨提供更有利的条件。因此，在合适的大气形势下，本港仍有机会受暴雨及局部地区大雨影响，市民切勿掉以轻心。

最Hit
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
3小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
8小时前
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
4小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
10小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
2026-06-28 14:30 HKT
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
2小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
20小时前
张智霖19岁儿子罕现身形象大变  细节揭魔童有社恐？  虎父无犬子走路神复制「初哥哥」
影视圈
7小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前