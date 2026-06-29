强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温

天文台今日（29日）发表天气随笔，指一次强至超强「厄尔尼诺」正在形成中，预料赤道太平洋中部及东部的海面温度会继续上升，今年夏季会发展成厄尔尼诺事件，并且至少持续至明年年初，事件强度可达到强至超强级别。倘若这极端预测最终成真，意味可能刷新历史纪录，成为有记录以来最强的厄尔尼诺事件。

热带气旋生成位置偏东 增超强台风机会

厄尔尼诺（El Niño）是指赤道太平洋中部和东部海面温度变得异常温暖的自然气候现象。热带气旋方面，由于厄尔尼诺期间的暖水区集中在赤道太平洋的中部和东部，西北太平洋热带气旋的平均生成位置因而偏东。这会延长热带气旋在海洋上吸取热能的时间，增加发展成超强台风的机会。同时，热带气旋的路径亦会较容易在西北太平洋转向偏北方向移动。

2023年厄尔尼诺 超强台风苏拉袭港挂十号波

尽管如此，天文台指，热带气旋对香港的威胁除了数量多寡外，亦要视乎其强度和大小。在合适的大气条件配合下，这些较强的热带气旋仍有机会由西北太平洋进入南海，并影响本港。在这三次厄尔尼诺中，虽然1997年、2014年和2023年分别只有两个、四个和五个热带气旋进入本港500公里范围，但天文台均需发出八号或以上的热带气旋警告信号。其中2023年超强台风苏拉于9月1日袭港时，在天文台总部之东南偏南约40公里掠过，促使天文台继2018年山竹后发出十号飓风信号。因此，市民切勿轻视热带气旋所带来的威胁，如狂风、大雨、风暴潮和涌浪等。

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今明两年气温明显偏高 或现破纪录高温

强厄尔尼诺一般会增加全球不同地区出现异常高温的机会，预料在气候暖化的共同影响下，香港今明两年平均气温明显偏高，可能出现破纪录的高温。市民应时刻留意天文台发放有关暑热天气的提示或警告，并留意高温天气可能带来的潜在影响。

降雨方面，厄尔尼诺一般会在冬季（12月至2月）和春季（3月至5月）为香港带来较多雨水，其他季节则没有明显偏多或偏少的趋势。然而，厄尔尼诺只是影响香港降雨的多个因素之一。在气候暖化与厄尔尼诺的共同影响下，大气可容纳的水汽将会增加，为强降雨提供更有利的条件。因此，在合适的大气形势下，本港仍有机会受暴雨及局部地区大雨影响，市民切勿掉以轻心。