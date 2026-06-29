贸发局上调全年出口预测至20%增长 受惠AI需求及区域贸易韧性

贸发局今日（29日）公布第二季出口信心指数及2026年贸易展望。贸发局研究总监庞溟表示，因应香港自年初以来出口表现优于预期，以及全球对科技产品的需求持续增长，因此上调2026年香港出口预测，预计全年录得至少20%增长。

庞溟表示，尽管中东局势仍不明朗，但受惠于人工智能带动的科技上行周期，以及区域贸易韧性支持，香港出口近期继续回升。多个香港主要市场的前景均有所改善，其中内地及东盟市场最获出口商看好。因应5月中旬中美元首会晤及后续贸易政策发展，出口商对美国市场的信心亦见回升。他强调，地缘政治局势发展及全球需求风险仍不确定，但本港出口势头预料将维持稳健。

贸发局上调2026年香港出口预测，预计全年录得至少20%增长。资料图片

贸发局亦公布2026年第二季出口信心指数，当中两项核心指标均有所改善，第二季「现状指数」为51.0，「预期指数」为52.4，两者同样重返50以上。庞溟指，这显示尽管美国贸易政策持续调整，以及地缘政治局势持续发展，出口商的信心依然有所提升。

除了受惠于强劲需求，近期出口增长亦受价格因素带动。半导体供应持续紧张，令部分电子零部件价格明显上涨。贸发局研究副总监赵永础表示，电子产品出口录得增长，除因出口量上升外，价格亦大幅上涨，受惠于价格高企，整体出口增长进一步放大。

不过，赵永础亦提到，随着产能逐步扩张、紧张供应有所纾缓，半导体价格预期将会回顺。从长远角度看，出口总值增长或会因而放缓，但AI设备及基建的潜在需求仍具韧性。

记者：黄子龙