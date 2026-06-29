简约公屋︱柴湾常安街项目入伙 港岛唯一项目有逾1700单位 入住长者赞「第一次住到咁好地方」

何永贤今日（29日）在社交平台发文，指上星期又是马不停蹄的一周，继上周四举行了简约公屋启德世运道项目的入伙礼后，上周五柴湾常安街项目也开始入伙，是港岛唯一一个项目，有逾1,700个单位让有需要的市民申请入住。

设冲咖啡等技能培训 助居民发掘兴趣

何永贤说，常安同样是简约但不简单的项目，有便利店、自助洗衣店、温习室/活动室等，营运机构「创毅物业服务顾问有限公司—博爱医院联营」的支援更是非常全面，包括有最新型的流动中医电动车，比以往的中医车更宽敞；也有冲咖啡等不同技能培训的活动，帮助居民发掘兴趣，甚至帮助他们开拓事业发展的新跑道。

她指，看到不少正在办理领取锁匙手续的街坊，大家都对展开新生活充满期待。其中一位长者向她说，简约公屋的措施真的帮助到不少基层市民，「自己第一次可以住到这么好的地方」，令她更感受到帮助居于劣质㓥房市民摆脱困境的意义。

年轻父母减负担 力争上进上流

何永贤这次也和一家四口「开箱新单位」，大家打开新家的那扇门，映入眼帘的就是大大的窗户，照亮又照暖了每一个人的心。这个家庭的年轻父母向她说，以往他们和子女住在北角的㓥房，约180呎的空间，租金就要7,500元。他们说，搬入简约公屋，居住的负担大大减轻，现时子女亦日渐成长，照顾上没有那么吃力，太太打算也找份工作，与丈夫共同养家，一家人努力上进上流。

常安项目的单位介乎约14平方米至32平方米，每月租金则介乎1340元至3020元。何永贤表示，鼓励有需要的市民申请，更鼓励他们入住后好好规划人生，与家人越过越好。

图片：何永贤FB