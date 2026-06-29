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宏福苑收购︱截至今早八座大厦共1635户接受收购建议 占单位总数82.4% 政府吁业主6.30前确认意向

社会
更新时间：14:57 2026-06-29 HKT
发布时间：14:57 2026-06-29 HKT

房屋局今日（29日）呼吁大埔宏福苑A至H八座业主，如希望在「特设销售计划」获得第一批优先选楼资格，应把握机会于6月30日或之前签署及交回「接受收购建议信件」，确认向政府出售业权的意向。

房屋局表示，宏福苑业权收购工作进度良好，政府亦已于上星期五公布开放长远居住安排方案予H座宏志阁。截至今日上午，宏福苑A至H八座已有共1 635户签署并交回「接受收购建议信件」，占八座单位总数约82.4%。其中，A至G七座占1 429户，为该七座单位总数约82.3%，H座宏志阁有206户，占H座单位总数约83%。

房屋局发言人表示，业主可使用随附于「收购建议信件」的回邮信封以邮寄、专人送递或速递方式把已签妥的「接受收购建议信件」交回下列地址：

　　香港九龙何文田佛光街33号
　　香港房屋委员会总部2座1楼
　　香港特别行政区政府房屋局
　　转交  收购宏福苑业权有限公司

如业主选择邮寄方式，截止日期会以邮戳为准，所以业主务必要在6月30日当日截邮时间前投寄，以确保信件盖上当日邮戳。业主亦可选择亲自交回位于上址的收集箱，或交予负责其个案的「解说专队」成员，他们会确保在限期前把信件送达房屋局。

「特设销售计划」的选楼先后次序，将按政府接获业主签署「接受收购建议信件」的日期分批而定。6月30日为业主希望在「特设销售计划」获得第一批优先选楼资格的回复期限，第二批截止日期为8月31日。发言人提醒所有有意出售业权的业主，均必须在8月31日或之前签署及交回「接受收购建议信件」。

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