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亨得利前主席张瑜平涉未履行担保义务 遭北京诚义豪泰入禀呈请破产 9.8开庭

社会
更新时间：14:35 2026-06-29 HKT
发布时间：14:35 2026-06-29 HKT

亨得利控股（3389）董事局前主席张瑜平担保的北京房地产项目发展商股份交易出现纠纷，其后遭入禀索偿约2.8亿元人民币，法庭已颁下临时全球禁制令，禁止张瑜平转移约2.8亿元人民币资产，并禁止张瑜平妻子冯稼乔转移手上7.4亿股亨得利股份。北京诚义豪泰投资管理有限公司上周五入禀高等法院呈请张瑜平破产，根据司法机构网页显示，此破产呈请案将于9月8日开庭处理。

北京诚义豪泰投资管理有限公司在2026年6月26日入禀高等法院呈请张瑜平（又名Zhang Yuping或Cheung Yu Ping）破产。

北京诚义豪泰投资管理有限公司早前入禀指，北京王府世纪发展有限公司及其间接大股东王志才同意以1.9亿元人民币购买北京耀辉房地产有限公司3.2%股份，以及股东贷款3,155万元人民币，张瑜平签订了担保函，担保履行卖方的义务，卖方未向北京耀辉支付款项，导致股份始终未能转让，要求张瑜平须依担保函承担连带责任，截至2023年3月31日，有关股份价值为人民币逾2.84亿元。

案件编号：HCB4462/2026
法庭记者：刘晓曦

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