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公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效

社会
更新时间：13:26 2026-06-29 HKT
发布时间：13:26 2026-06-29 HKT

公屋租金两年一检，《星岛头条》获悉，政府建议资助房屋小组委员会根据「公屋住户入息抽样统计调查」得出的结果，把公屋租金向上调整2.04%。若资助房屋小组委员会通过2026年租金检讨的结果，调整的租金将于今年10月1日生效。

据了解，政府将于今日（29日）发出文件交代2026年公共租住房屋（公屋）租金检讨的结果。消息人士表示，2026年3月公屋租户的平均每月租金为2,519元，按调整幅度为2.04%计算，每户公屋租户平均每月上调的金额为51元，租金上调的金额介乎10元至128元。

消息人士强调，考虑到租金增幅温和，相信有关加幅属租户可负担的水平。
消息人士强调，考虑到租金增幅温和，相信有关加幅属租户可负担的水平。

消息人士强调，考虑到租金增幅温和，相信有关加幅属租户可负担的水平。他续指，在2007 至2025年期间，公屋租户的家庭收入增幅135.7%，较租金的增幅的90.9%为高。

记者：黄子龙

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