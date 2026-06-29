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公屋加租丨政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效

社会
更新时间：13:26 2026-06-29 HKT
发布时间：13:26 2026-06-29 HKT

公屋租金两年一检，《星岛头条》获悉，政府建议资助房屋小组委员会根据「公屋住户入息抽样统计调查」得出的结果，把公屋租金向上调整2.04%。若资助房屋小组委员会通过2026年租金检讨的结果，调整的租金将于今年10月1日生效。

据了解，政府将于今日（29日）发出文件交代2026年公共租住房屋（公屋）租金检讨的结果。消息人士表示，2026年3月公屋租户的平均每月租金为2,519元，按调整幅度为2.04%计算，每户公屋租户平均每月上调的金额为51元，租金上调的金额介乎10元至128元。

消息人士强调，考虑到租金增幅温和，相信有关加幅属租户可负担的水平。他续指，在2007至2025年期间，公屋租户的家庭收入增幅135.7%，较租金的增幅的90.9%为高。

消息人士强调，考虑到租金增幅温和，相信有关加幅属租户可负担的水平。
消息人士强调，考虑到租金增幅温和，相信有关加幅属租户可负担的水平。

两成六住户加41至50元 属最多组别

根据房委会资助房屋小组委员会文件，2026年3月，共有约820,800户公屋租户，当中约80%（约654,500户）为缴交正常租金的租户；约12%（约97,200户）为综援户，其租金由政府缴付；约6%（约45,500户）为缴交额外租金的「富户」；以及约3%（约23,500户）为在房委会的租金援助计划下接受资助的租户。

文件指，2026年3月的平均每月租金为2,519元，公屋租户的租金介乎539元至6,295元。按调整幅度为+2.04%计算，每月租金上调的金额介乎10元至128元，当中加41元至50元的住户数目最多，约有173,700户，占整体两成六，其次为加31至40元，约有131,400户，加81元至128元只有不足一成。

文件强调，2.04%的租金增幅温和，公屋租户平均家庭收入在过去两年间，从26,057元上升至26,588元，即上升了531元或2.04%。相比之下，租金上调的金额平均为51元；剔除「富户」和综援户，逾六成公屋租户的每月租金加幅在60元或以下；约九成租户上调的每月租金金额则在80元或以下。就公屋长者一人住户而言，他们每月的平均租金增幅为37元，故相信有关加幅属租户可负担的水平。

根据房委会于2026年1月通过的预算，预计租住房屋运作帐目在2026至27年度会有约15.1亿元盈余，在2027至28年度会有约18.4亿元盈余。虽然租金上调2.04%每年可产生约5.4亿元的额外收入，由于其调整幅度远低于用作编制预算时假设的6.94%，即最近三次租金检讨调整的平均数，预计租住房屋运作帐目在2026至27年度及2027至28年度的盈余会分别下调至约8.7亿元及5.5亿元。

记者：黄子龙

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