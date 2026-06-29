邓耀升遭呈请破产 正卖屋套现1.73亿元还债 官指9.14前未还清将颁破产令

已故「舖王」邓成波家族近年被指陷入财困，名下多项物业沦银主盘或需蚀卖套现。邓成波儿子、升域(控股)有限公司主席邓耀升先后3度遭入禀高等法院提出破产呈请。破产呈请聆讯今在高等法院提讯，利盛发展有限公司指邓耀升仍未偿还欠款逾1120万港元连利息，法官陈静芬接纳邓耀升已作价1.73亿港元出售西贡物业，现需时完成物业交易后借取足以覆盖债项的贷款，亦表明若邓耀升未能履行承诺在9月14日或之前连本带利清还债项，9月21日再讯时将在豁免律师出席下直接颁令破产。

承诺待完成1.73亿元物业交易后悉数还款

呈请人利盛发展有限公司一方指，债务人邓耀升为已故「舖王」邓成波遗产受益人之一，现正面临三宗破产呈请，目前无法确定邓成波遗产旗下实际拥有什么资产。邓耀升一方则表示已于今年6月18日以1.73亿港元出售旗下BVI公司持有的西贡物业，恳请法庭行使酌情权押后聆讯，让物业买卖程序完毕后借贷还债，另向法庭表明借贷金额远超于有关破产呈请的债务，故成功借贷后足以覆盖债项，而且邓成波遗产中仍包含大量物业资产，承诺尽快全数还款。

利盛发展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入禀高等法院向邓耀升提出破产呈请。翻查资料显示，利盛发展有限公司曾两度入禀高等法院，指邓耀升2019年起透过嘉福（香港）有限公司签订10年租约，租用旺角亚皆老街31号整幢物业作商业用途，但邓耀升和其公司违反租约，欠缴租金、差饷、管理费等。

利盛发展有限公司在2022年入禀向邓耀升连本带利追讨欠租及杂费共逾1,074万元；另在2024年入禀指，邓耀升欠交租金、差饷、管理费等，利盛2024年5月已去信要求终止租约，但邓耀升不按律师信要求交吉大厦，亦未连本带利支付欠款，遂向邓耀升连本带利追讨逾525万元，并要求法庭下令邓耀升及其公司交吉旺角亚皆老街31号整幢工商大厦。

案件编号：HCB2367/2026

法庭记者：刘晓曦