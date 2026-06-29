每日杂志‧人物志｜远赴战地前线行医 李威仪灾难中抢救一息生机

在战乱与灾难的国度，轻巧如呼吸亦变得奢侈，骨科专科医生李威仪努力守护厄困中的人们，提供最基本的医疗救援。过去26年，他到过伊拉克战地、海地及汶川地震等最前线，亦曾到多个亚洲及非洲国家进行医学培训。战乱频仍，连志愿救援团队亦成为袭击目标，他气愤但未气馁，以推巨石上山的希腊神话自勉，仍要矢力投身有意义工作，为被遗忘的一群送上温暖，坚守大学时代的初心，往缺乏医生的地方行医。

2007年，李威仪首次参加「无国界医生」的海外救援工作，在伊拉克战地救治4岁孤儿。

李威仪现时担任无国界医生（香港）董事会副主席，协调及统筹海外救援工作。

李威仪医生是国际救援组织「无国界医生」（香港）现任董事会副主席，正忙于筹办下月「救援一息」展览。近日委内瑞拉发生地震，他冀望公众关注战火灾难民众生命如草芥，连呼吸亦不再理所当然的残酷现实。

26年四出奔走投入海外义工

去年初，他卸下伊利沙伯医院骨科部门主管的要职，从公营医疗体系退休，转为私人执业，并重新投入多项海外救援义务工作。期间，他到过非洲国家毛里塔尼亚及埃塞俄比亚，医治战火下受伤的民众，又到西非国家贝宁、多哥及越南进行手术教学，9月将到巴布亚新几内亚及所罗门群岛义诊，行程紧凑。

李威仪去年初从公立医院退休后，到非洲多国进行义务手术与教学。

过去26年，他到过不同国家地区进行救援工作，由最初探访四川大凉山彞族自治区麻风及爱滋病康复村，为病者清创及进行矫型手术，到置身战地及地震灾场最前线抢救伤者。2009年四川汶川大地震，他及医疗团队赶赴现到救援；翌年海地大地震，他评估当地医疗需要，协助成立临时流动创伤医院。

2000年，李威仪到四川为麻风患者及爱滋病者义诊，开启参与国际救援之路。

2010年，李威仪到海地协助成立临时流动创伤医院。

「虎度门」是粤剧老倌的出台口，相传老倌踏出「虎度门」即浑然忘我融入角色。李医生是个感性的人，他提到在执行海外救援工作时，每当步入手术室前更衣消毒，心中总泛起热泪盈腔的冲动感，「这正是我接受外科医学培训时所承诺要做的事。」

李威仪称，每次海外救援，踏入手术室前都热泪盈眶，深感意义重大。

战地灾场医疗设施严重不足，伤者亦呈现枪炮颓垣造成的不同创伤，在香港这个和平繁盛都市接受医学培训的医生无法想像。在地震灾区，他曾于余震中进行手术；早年在战地医院施救时亦遇上停电，须由团队拿着手电筒照明才完成手术，毕生难忘。

救援重伤失亲男童经历最深

他视每次海外救援工作是无价训练，让医者学习在有限资源，救活最多人命。他于2006年加入「无国界医生」，翌年3月首次参加海外救援行动，前赴伊拉克北部库尔特地区，遇上行医37年以来感受最深的经历。

到埗翌日当地发生大爆炸，大量伤者送抵医院，包括1名双脚重伤的4岁男童。李威仪于手术室抢救男童之际，男童父母才送达医院，惜已返魂乏术。最终男童保住性命，惟炮火横飞的一瞬间，他亦成了孤儿。

他事后得知男童双亲身受重伤，惟当地人害怕驾驶救护车成为袭击对象，以致二人延迟送院而罹难。重提往事，李威仪仍是无限惋惜。他在当地逗留3个月，期间为男童进行10多次清创和伤口重建手术。他离开伊拉克时，男童已能重新走路，并透露「长大后当救护车司机」的愿望。

战地幸存孩子的笑脸，成了李威仪持续参与海外救援工作的动力。

5年后，李威仪前往伊拉克另一城市进行医学培训，临走前约见男童，喜见对方已健康成长。数年前，他接获男童信件，对方告知已经成年及当上救护车司机，并承诺每次出勤都尽快将伤者送到医院，不让父母失救而亡的憾事重演。在战地灾场，生死两茫茫，男童的故事让他看见希望，坚持下去。

提供培训助灾区自给自足

海外救援工作的另一重点是为医疗设施匮乏的地区提供培训，协助当地医疗服务自给自足。多年来，他曾到阿富汗、乌干达、老挝及西非国家塞拉利昂，协助当地建立创伤中心及推展外科手术培训。

2017年起，他升任骨科部门主管要职，又兼顾香港骨科医学院的工作，只能暂别前线，期间亦协助统筹「无国界医生」的海外救援工作。

2017年，李威仪到老挝进行外科手术教学及评估当地医疗需要。

回顾历年海外救援工作，最令他气愤是2015年10月阿富汗昆都士的「无国界医生」医院遭美军空袭，酿成42人丧生，包括24名病人及14名医生员工。当志愿救援人员亦面临袭击恐慌，而俄乌战争了结无期、以色列及加沙冲突僵持不下，还有不同的突发性灾害，救援仿佛没完没了、徒劳无功，就像水坝出现千疮百孔不停漏水，修修补补显得左支右绌，顾此失彼。

作为资深海外救援人员，他引用希腊神话中薛西弗斯被罚到冥界推石上山的故事自勉，认为要坚持进行有意义的事。已故美国女作家Susan Sontag著作《旁观他人的痛苦》亦对他深有启发，让他持续关注蒙受战事灾困的人们，不要成为袖手旁观别人苦难的一群。

受父亲启发，李威仪童年时立志当消防员，但因深近视而放弃。

行医治病，弥补了李威仪未能当消防员的遗憾。

李威仪医生有个当消防员的爸爸，童年时代他已立志当消防员，却因深近视被迫放弃，选择行医。他腼腆地说，「当医生可以救治由消防员拯救出来的伤者，也是很有意义的事。」他更笑说，从小喜欢拆散玩具再砌回，就像骨科专科医生施手术协助伤者回复肢体功能。

大学时代的暑假，他先后到访印度、尼泊尔、新疆等地，体会当地医疗匮乏的困境。大学毕业那一年，他背着背包到非洲肯雅学习「热带医学」，又到埃塞俄比亚的难民营当义工，并立定心志，往全世界最缺乏医生的地方行医，不让人们被遗忘，并一直坚持至今。

大学毕业年的暑假，李威仪到非洲肯雅学习「热带医学」。

获4名医栽培成才 当传灯人改革骨科培训

行医37年，由初出茅庐的实习医生，到战乱前线的救援老手，李威仪医生感激4位骨科名医栽培。近年他当上传灯人，改革骨科医生培训，薪火相传。

受启发开启国际医疗救援之路

香港大学矫形及创伤外科学系名誉临床教授周肇平，是李威仪大学时代的启蒙老师。周是国际救援先驱，80年代参与「无国界医生」于屯门越南船民营义诊服务，令他深受启发。至于陆瓞骥医生，则推荐他加入其他国际医疗团体，前去老挝及西非塞拉利昂等地培训医生，传授外科手术技巧。

1989年，李威仪到伊利沙伯医院担任实习医生，并取得骨科专科医生资格。食物及衞生局前局长周一岳当时是其直属上司，周一岳介绍李威仪加入「国际创伤学会」，前赴亚洲及非洲多个国家开展手术教学。周一岳致力推动伤健共融，李威仪受感染参加陪同视障人士跑步的义工活动。2000年，李威仪获邀到四川偏远山区，为麻风患者及爱滋病者义诊，开启参与国际医疗救援工作之路。他视上述3人为恩师，是他圆遂参与海外救援工作的推手。

另一骨科名医潘德邻医生亦对李威仪有知遇之恩。他遵从潘的建议到瑞士参加「战伤手术培训」，学习处理地雷及枪击伤口，奠定海外救援基础。

近年李威仪曾担任香港骨科医学院院长及首席考官，任内确立系统化传承医疗经验机制，又更新骨科专科培训纲领，加入崭新医疗科技内容，让专业走得更远。

去年，李威仪获颁授红十字会「人道年奖」。

现时他亦在大学医学院教授「紧急医疗救援」，并在香港骨科医学院设立「海外救援工作小组」，喜见新一代医生亦有意投身海外救援工作。

记者：关英杰