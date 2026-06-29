打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港

天文台今日（29日）表示，预料一道广阔低压槽会在本周中期影响南海中北部，而广阔低压槽上可能存在一个低压区，大致移向广东西部至海南岛一带。受低压区及中国东南部的高压脊共同影响，周末期间广东沿岸风势较大，天气不稳定。

料广阔低压槽会在本周中期影响南海中北部

按照天文台「地球天气」页面的欧洲中期预报中心电脑模式预测，该潜在低压区会在周四（7月2日）起成形、逐渐靠近南海中北部，并料于周六至周日最接近本港。至于天文台AI预测模型「伏羲」及「盘古」，虽然预测的风力和影响范围较小较弱，但总体路径则与欧中超级电脑脗合。

低压区周末最接近本港 离岸及高地风力间中6级

根据天文台九天天气预测，明（30日）起一连九日有骤雨，周六及周日（7月4至5日）更间中有骤雨及狂风雷暴，吹东南风4至5级，离岸及高地风力间中6级，已达「强风」级别。

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自2007年起，天文台在考虑发出3号和8号热带气旋警告信号时，会参考由八个涵盖全港并接近海平面的参考测风站组成的网络所录得的风力资料。当参考网络中半数或以上的测风站录得或预料录得的持续风速达到有关的风速限值，且风势可能持续时，天文台则会发出3号或8号信号。3号信号风速范围为每小时41至62公里，而8号信号则为每小时63至117公里。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨。下午炎热，短暂时间有阳光。吹轻微至和缓南至东南风。

展望未来两三日部分时间有阳光，天气渐转酷热，但仍有一两阵骤雨。星期五天气渐转不稳定，周末期间风势较大，间中有骤雨。