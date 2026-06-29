医委会改革︱业外委员比例增至31% 刘泽星：无碍代表业界发声 平衡多元声音

医衞局日前宣布提出修订《医生注册条例》以改革医务委员会，草案将于下月8日交予立法会首读。香港大学副校长（健康）、李嘉诚医学院院长刘泽星今早（29日）在电台节目上对修例表示支持，认为改组能达到更佳平衡，有助提升处理申诉的效率及厘清纪律处分机制。

业外委员比例增 刘泽星：无碍代表业界发声

修例将医委会非业内委员比例提升至31%，而由医学会及全体医生选出的成员将由14人减至8人，并新增科技大学提名及基层医疗健康专员等席位。对于业界声音会否被削弱，刘泽星则认为新方案能做到平衡及多元化。他指，新增科大委员有助更全面地检视本港三间医学院的课程认证；而加入基层医疗专员，则能充份代表基层医生的声音。他强调，医学培训同样需要业外人士（如病人及护士）的参与，以确保未来的医生能更好配合社会及病人需求。

针对医委会过往处理投诉耗时甚久的问题，刘泽星解释，案件延误往往是因为需要依赖外部专家证人提交报告。他欢迎政府扩大独立审裁员的库存量，并为各类调查案件制定具法律效力的时间表。他相信只要时限设定合理，绝对能在不增加证人及调查小组压力的前提下，有效提升调查效率。

四级罚则促医生执业时更谨慎

对于修例提出设立4级罚则并取消「缓刑」，刘泽星坦言，过去许多医生对「缓刑」的具体定义及期间能否继续执业感到模糊。他认为新的四级处分机制界线明确，能让医护人员在临床执业时更加谨慎，从而为市民的健康及权益提供更好的保障。

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倡全面推行持续进修 冀完善海外专家引入机制

在提升医生质素方面，刘泽星强烈支持要求所有医生，包括非专科的普通科医生进行持续医学教育（CME）。他不担心这会增加医生负担，因为现时业界每日都有大量获认可的研讨会及会议。他更建议未来的 CME 不应只局限于「硬科学（Hard Science）」，应将「医学职业素养（Medical Professionalism）」纳入必修范围，时刻提醒医生的专业操守。

此外，谈及放宽非本地医生特别注册门槛，刘泽星指本港医生数量不足导致门诊看诊时间短促，引入医生有助提升医疗质量。他强调政府应先确保本地医科生获得充足培训，同时亦期望当局能检视现有机制，让部分在海外已具备丰富经验及成熟资历的专家，在来港时能更顺利地取得专业资格。