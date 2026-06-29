小一派位「提早放榜」 教育局人员停发增薪点 华员会：万功不能抵一过 料日后仕途更艰辛

教育局早前小一派位早发及出错短讯，日前证实是一名教育局人员操作疏忽，导致发送载有错误年份且提早一日发放的短讯，涉事人员将面临纪律跟进、停发增薪点并调离岗位，督导管理不力的职员亦遭告诫。华员会会长蔡冠龙今早（29日）在电台节目指，现时没有足够资料判断处分是轻是重，但制度上增薪点是在年度考绩报告中的整体表现，现时年度未过，已「睇死」该员工表现不佳，可能予人「未审先判」观感。然而他亦认为，「今次就冇办法啦，全港市民大家都睇住」，而该错误确实导致家长困扰，以及影响政府形象。

华员会会长蔡冠龙。

公务员「万功不能抵一过」

被问及涉事人员的公仆生涯是否已「走到尽头」，日后难再升迁，蔡冠龙指公务员团队向来流传一个说法：「万功不能抵一过。」因为纪录「花咗就系花咗」，当两名公务员同样资历、过去一段时间表现相近，但当其中一人很久之前曾经犯错纪录在案，上司考虑升迁时都会「谂多一层」，因为若将来再出事，推荐该员工的上司可能也会受牵连，这是人之常情。

蔡冠龙指，若说该公务员升迁之路已走到尽头，言之尚早，始终现时资讯不多，未知其平时能力如何，但可以预期他将来的路必定比其他人更艰辛。

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另外，提及惩教署早前于「国际禁毒日」推出一段禁毒宣传短片《Obsession 糖衣陷阱》，利用AI人工智能生成「女团MV」，但由于片段前半分钟长时间提述女团「推销」毒品，后半段才「反转」，引起网民热议，最后下架。惩教署及后承认事件中有不足之处，会作出检讨。

蔡冠龙相信事件起因是惩教「误评公众反应」，但形容这回事「冇得讲」，未到「程序疏忽」的程度。他举例指，消防处的「任何仁」（消防处2018年推出的吉祥物「任何仁」，在推广「任何人皆可救人」理念）当日都曾被嘲笑，但最终都推广得不错。

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