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天文台特别天气提示：香港以南持续有雨区发展并北移 中午前后仍有机会有大骤雨

社会
更新时间：09:38 2026-06-29 HKT
发布时间：09:38 2026-06-29 HKT

天文台今早（29日）指，与低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸及南海北部。本港方面，今早的骤雨为多处地区带来超过10毫米雨量，而新界西及大屿山部分地区的雨量更超过30毫米。

天文台于上午9时45分发特别天气提示，指香港以南持续有雨区发展并向北移动，预料中午前后本港仍有机会有大骤雨。市民请提高警惕。

天气︱本周后期天气渐转不稳定

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨。初时雨势有时颇大及有狂风雷暴。日间最高气温约31度。吹轻微至和缓南至东南风。展望未来两三日部分时间有阳光，天气渐转酷热，亦有一两阵骤雨。本周后期天气渐转不稳定。

现时影响广东沿岸的低压槽会在今日稍后逐渐减弱。随著副热带高压脊覆盖华南，未来两三日广东骤雨减少，天气渐转酷热。预料一道广阔低压槽会在本周中期于南海中北部逐渐发展，并在本周后期至下周初靠近华南沿岸，为该区带来不稳定天气。

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