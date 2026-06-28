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创科展注入航天工程元素 五大互动专区人潮不绝

社会
更新时间：22:54 2026-06-28 HKT
发布时间：22:54 2026-06-28 HKT

今届展览特别注入航天工程元素，现场设有载荷专家日常工作与挑战的介绍专区，不少参观者更即场制作心意卡，向正在太空执行任务的黎家盈送上遥距祝福。同场，全球领先的具身智能机械人企业——优必选科技（UBTECH Robotics）带来多款先进人形机械人与参观者互动，展现智能体与物理世界深度融合的魅力，吸引大批市民驻足围观。

科学与创新自然融入生活

会场化身为一片热闹的创科嘉年华。五大互动专区人潮不绝，一家大小踊跃参与——从「Bulu Bulu 泡泡工场」的动手制作，到「Shake Shake 冰工厂」的自制沙冰体验，再到「家家赛车手2.0」的遥控赛车比拼，现场笑声与惊叹声此起彼落，让科学与创新在趣味中自然融入生活。场内的「创科市集」同样人气旺盛，大会特别推出限量发售的「创科五号」金属立牌套装及「特别版小基（Robo K.）盲盒」。所有收益不扣除任何成本，全数用于支持本地社区科技发展项目，延续创科展推动本地创新与人才培育的初心。

父母支持5岁女儿太空梦

李先生及李太带同5岁女儿Kneta到场，李太说女儿对航天员最感兴趣，小小年纪已有太空梦想，并在「太空通讯站」摊位写「太空信件」。李太表示，夫妇两人均从事资讯科技行业，对创科较有认识，带同女儿到场，亦想参观其他中小学的创科作品。李太表示，「想上太空，要一步一步，首先要识problem solving（解难），上太空有好多挑战」，并指要学习要如何使用AI，而不要被AI取代。李先生补充，会为女儿提供资源，例如选择小学时亦会留意相关支援，又强调不应多用iPad等仪器，反而应多看书，学习知识。

叶先生与太太带同3岁孩子到场，希望带儿子参加互动工作坊，叶小朋友对模拟神州23号升空的模型感到兴趣，伸手欲去抓模拟升空时喷出来的白烟，又说对观看模拟升空感到刺激。虽然年纪小小，叶小朋友亦对参赛学生发明的肥皂杀虫水印象深刻，记得有辣椒水的材料，叶先生亦感到意外。

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