香港创科展反应热烈 5年来吸引逾400间本地学校、近9000名师生参与

今届创科展反应非常热烈，共收到超过500份中小学参赛作品。自2021年创办以来，展览已累积吸引超过400间本地学校、近9,000名小四至中六师生参与，累积收到逾2,200份创意发明作品，成为香港的创科教育盛事。经过社会各界评审严格评选，「小学组」金奖由天水围循道卫理小学夺得，作品为「街泊路路通」；「初中组」金奖由拔萃女书院夺得，作品为「『蚬』出无塑可能，『渣』出绿色生活！ 」；「高中组」金奖由汉基国际学校夺得，作品为「自动栏杆消毒器」。

智能咪表侦测车辆停泊时间及收费

小学组金奖得主作品由天水围循道卫理小学四位学生合力炮制，结合车牌辨识技术和易通行收费制作的智能咪表系统，自动侦测车辆停泊时间及收费。得奖学生李承彧称项目制作了半年至9个月时间，过程中学习到编程和如何介绍作品，巫栢恒同学则称研究如何调校识别镜头，提高稳定性最为深刻，陈泽宇同学称过程中有访问家长和车主收集意见，苏家汶同学则称，对获奖感到开心，同学努力完成作品，放假时亦返学制作。

「蚬+咖啡渣」过滤海洋

夺得「初中组」金奖、来自拔萃女书院的李雅雯同学表示，灵感来自参与海滩清洁活动时看到大量塑胶垃圾，引发海洋污染问题，于是想研发方法解决，通过资料搜集，发现蚬是优质天然滤材，而咖啡渣成本低，故将两者结合作为主要材料，研发出一套微塑胶清除系统，结合物理、化学、科技和生物的处理方法，将含有微塑胶的污染水体通过咖啡渣进行过滤，去除微塑胶，保障海洋生物安全。她指研发过程需多次调整实验步骤，确保每个环节都能达到理想的过滤效果，又指能参与展览并向不同人士展示成果，感到很开心。

扶手栏杆自动化消毒

高中组金奖得主汉基国际学校的作品，采用自主光伏供电机器人设计，配备三轮六边形持结构，为铁路车厢内扶手栏杆提供自动化消毒解决方案。得奖同学茅恺峰称对获奖感到惊喜，笑言前日亦不见评判参观作品，故以为无望，并指参赛是学习的好机会。其拍档梁维恩亦指，作品获得很多人参观，已感到很高兴。

拔萃男书院附属小学的「弱树临风警报器」，则获现场公众投选为「最受欢迎大奖」（小学组）；岭南中学的「满载而龟」，获投选为「最受欢迎大奖」（初中组）；香港真光中学的「山泥无得倾」，获投选为「最受欢迎大奖」（高中组）。至于香港检测和认证局设立的「检测和认证专项奖」金奖，则由圣保禄学校的「万无一膝」夺得。

赞不少作品具落地潜力

日内瓦国际发明展评审团主席David Taji-Farouki表示，今年的参赛作品整体水平较往年明显提升，学生能主动观察生活中的基本问题，并自行研发解决方案，作品水平令人惊叹。不少作品更具备落地潜力，「学生视野未受成年人的固有框架限制，能以更开放角度观察问题。」他指，历届获选前往日内瓦国际发明展的香港队伍，均表现优秀，学生初到瑞士时虽然拘谨，但很快便能主动与不同国家参展者交流，并从中获得启发。

香港创科展评审委员会主席暨香港青年科学院院长岑浩璋表示，今年参赛作品在人工智能（AI）应用、题材多元以及跨领域科技整合方面，均较往年明显提升。学生不再只展示对AI的基础认知，而是能以AI技术处理具体问题，透过AI大幅优化方案成效。他认为，AI对青年创科的影响不只在于提升作品深度与应用广度，更重要是降低技术门槛，中小学生可借助AI完成海量数据处理等。

创科展踏入第五届，岑浩璋认为展览能为参赛学生播下创新科研的种子，让青少年明白日常生活遇到的各类难题，能透过创新科技寻找解方，营造以科技解决民生需求的社会氛围。展览亦提供交流平台，学生不仅能亲自实现自身创意，也能和其他参赛者、教师、社会大众交流分享，让大众看见创新并非遥不可及。