香港创科展吸引逾6万人次入场 展出AI与航天发明 明年首邀海外队伍

由香港创新基金主办的第五届香港创科展今日（28日）在会展圆满闭幕。一连两日的展览吸引逾6万人次入场，共展出近120队本港中小学生的AI与前沿科技创意发明。大会更宣布将于明年香港回归30周年，首度邀请海外队伍参展，进一步拓展平台的国际视野，促进本港青年与世界同侪交流。

本届展览由信和集团担任首席赞助、创新科技及工业局继续担任支持机构、香港检测和认证局出任策略伙伴，而中国科技发展基金会则首次担任指导机构。

颁奖典礼上，多位嘉宾共同见证各组别得奖队伍诞生，包括创新科技及工业局局长孙东、中联办青年工作部副部长万宁、香港创新基金主席暨信和集团主席黄永光、香港创新基金副主席暨信和集团慈善事务董事黄敏华、中国科技发展基金会副秘书长朱瑾、日内瓦国际发明展评审团主席 David Taji-Farouki、香港检测和认证局成员林力山，以及香港创科展评审委员会主席岑浩璋。

各组别金奖得奖队伍将获安排前往瑞士参与「日内瓦国际发明展」；今年「初中组」、「高中组」及「检测和认证专项奖」的得奖队伍，更有机会参与由香港大学主办的「亚洲科学营2026」，与诺贝尔奖得主及顶尖科学家进行对话与交流。

推动全民AI 勉励青年勇敢追梦

孙东致辞时表示，创科展已发展为本地年度创科教育盛事。他指出今届展览的「机械人基地」让参加者亲身体验具身智能，并强调政府正积极推动「全民 AI」，提升社会科普氛围。孙东更提及黎家盈于上月成为香港首位太空人，勉励同学们保持好奇心，勇敢追梦，未来继续为创科发展作出贡献。

黄永光指出，创科展自2021年创办以来，已发展为中小学展示发明的重要平台。他提到黎家盈的经历展示航天探索触手可及。展望2027年香港成立30周年，配合国家「十五五」规划，基金会将推动创科展迈向国际，欢迎各地队伍来港参赛，并鼓励年轻人保持好奇心，持续探索，共建更智慧未来。

朱瑾表示，创科展体现了粤港澳大湾区在青少年创科教育上的协同潜力，期望未来推动两地青少年交流合作。David Taji-Farouki 亦称赞香港学生创意丰富，能以科技提出切实的解决方案，期待他们在国际舞台上展现才华。

参赛作品逾500份

今届创科展共收到逾500份作品，自2021年创办以来累计吸引逾400间本地学校、近9,000名小四至中六师生参与，累积收到逾2,200份创意发明作品，成为香港创科教育盛事。经过评审团严格评选，天水围循道卫理小学凭《街泊路路通》夺得小学组金奖，拔萃女书院以《「蚬」出无塑可能，「渣」出绿色生活！》夺得初中组金奖，高中组金奖由汉基国际学校的《自动栏杆消毒器》获得，圣保禄学校则凭《万无一膝》夺得检测和认证专项奖金奖。此外，拔萃男书院附属小学的《弱树临风警报器》、岭南中学的《满载儿龟》及香港真光中学的《山泥无得倾》获公众投选为最受欢迎大奖得主。

今届展览特别注入航天工程元素，设有介绍载荷专家日常工作的专区，让参观者制作心意卡，向在太空执行任务的黎家盈送上祝福。同时，优必选科技亦带来多款先进人形机器人与市民互动。现场还设有「Bulu Bulu 泡泡工场」、「Shake Shake 冰工厂」及「家家赛车手 2.0」等五大互动专区与创科市集，推出限量版盲盒及立牌套装，所得收益全数用于支持本地社区科技发展。