善德茶文化嘉年华圆满举行 百名学生获颁「茶文化大使」敬茶谢亲恩

香港善德基金会主办、华人永远坟场管理委员会赞助的「善德茶文化传承及创新计划颁奖典礼暨国际茶文化嘉年华」今日（28日）在皇仁书院举行。活动向来自20间学校、共100位学生颁发「茶文化大使」奖项，学生即场奉茶向家长表达感恩。活动旨在透过推广茶道，培育本港青少年的品德修养与家国情怀。

文化体育及旅游局副局长刘震、中联办新界工作部处长郑于桦、教育局首席教育主任（课程发展）何燕萍、香港艺术发展局行政总裁曾淑仪、香港联合国教科文组织协会会长张沁、华永会内部事务委员会主席李腾骏、香港善德基金会主席蓝国庆、全国政协委员董吴玲玲、刘智鹏、龚永德，以及香港善德基金会常务副主席萧何元凤等多位嘉宾主礼。

刘震勉发挥香港联通内外优势

刘震致辞时表示，中华茶文化源远流长，培育年轻一代需要社会各界同心协力。国家在《十五五规划纲要》中提出要繁荣发展文化事业，传承弘扬中华优秀传统文化。在「一国两制」下，香港将发挥联通内外的独特优势，以创新多元形式推广文化瑰宝，增进市民的国家认同感与文化自信。

善德基金会坚持多元育人

蓝国庆致辞时祝贺获奖学生，并指出基金会一直坚持多元育人，茶文化能陶冶青年气质、规范礼仪，并有助调节情绪及舒缓压力。他提到，有参与学生首次为父亲冲茶，令父亲眼泛泪光，这些温馨故事是计划的最大动力。此外，基金会将于8月下旬在港举办「国宝看世界」颁奖礼，届时将特别邀请「茶文化大使」与各国使节交流，推广中国茶文化并介绍香港特色。

「善德茶文化传承及创新计划」过去三年已走进52所学校，惠及逾千名学生。本届计划实现三大突破，包括深化涵盖茶史与茶席礼仪的茶道精神、融入感恩亲恩的生命教育，以及鼓励学生走进社区为长者及邻里奉茶。典礼会场设有茶席，并提供书法、点茶、品尝冰糖葫芦等互动摊位。基金会表示未来将持续推广茶文化，让传统文化在生活实践中薪火相传。

典礼现场设有茶席，学生手捧茶盘向嘉宾及家长敬奉香茗，实践「以茶谢亲恩」的孝道。会场同时设有多个互动摊位，包括书法挥毫、宋代点茶示范及冰糖葫芦品尝等。香港善德基金会表示，未来将持续推动茶文化推广，让中华优秀传统文化在生活实践中薪火相传。