新闻追击︱威院推骨科分流计划 物理治疗师介入新症 平均2.66日即获评估

不少人因年龄增长、工作因素等，日积月累出现不同程度的骨科痛症。惟公立医院骨科轮候时间一直较长，在病人轮候期间，痛症随时演变成长期、慢性病，甚至可能病情恶化。威尔斯亲王医院骨科部门联同物理治疗部于2024年推出医管局首个「综合模式服务诊所」，安排指定的骨科病人在轮候期间先由物理治疗师评估、分流，并提供早期的物理治疗介入疗程。完成相关疗程的病人，痛症问题均有明显改善。

公院骨科稳定新症轮候长达81周

据医管局数据，去年4月至今年3月底，公立医院骨科门诊共有10万多宗骨科新症，其中近七成为稳定新症，病人最长轮候时间可长达81星期。威院矫形外科及创伤科荣誉部门主管罗尚尉表示，公立医院骨科病人数持续上升，对于稳定新症病人而言，当局虽已采取措施缩减轮候时间，惟不论如何缩短，病人亦始终「有段时间要等」。

为免稳定病人轮候期间演变成长期痛症，威院骨科部门与物理治疗部合作，于2024年推出「骨科分流协作计划」，设立首个「综合模式专职医疗诊所」。罗尚尉解释，脊椎痛症（即颈椎痛、腰痛等）是常见的都市病，约占骨科三成个案。今次计划针对稳定的脊椎痛症病人，在医院骨科部门收到个案后，会转介物理治疗师进行评估、分流，并按其状况提供早期治疗。

物理治疗师分流评估 HA Go提供运动指导

威院高级物理治疗师梁诗敏表示，物理治疗部收到计划个案后，透过问诊、触诊等方法评估及检查病人情况，并透过医管局应用程式「HA Go」向病人提供运动短片，定时发放提醒，协助病人在家中恒常运动，并为有需要的病人提供个人化的物理治疗服务，例如电疗、针灸或运动班等。若发现病人情况恶化、急需医疗护理，则会快速转介至骨科专科门诊或急症室跟进。

计划下，2024年10月至去年12月期间，共2,472名病人获物理治疗评估及分流，平均轮候时间仅为2.66日，当中有712人（28.8%）获安排进一步物理治疗疗程。团队对其中532名已完成疗程的患者进行分析，发现病人疼痛程度及痛症问题均有明显改善。

目前医管局辖下已有7个骨科部门设立同类诊所。罗尚尉表示，未来会为更多物理治疗师提供培训，期望进一步改善服务，惠及更多病人。

记者：伍万庭

摄影：叶伟豪