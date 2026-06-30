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专访｜推自动驾驶服务 往返高铁站至九龙站 陈美宝：把握大湾区转乘旅客群

社会
更新时间：06:59 2026-06-30 HKT
发布时间：06:59 2026-06-30 HKT

政府近年推动自动车发展，去年《施政报告》提出今年会批出3个区域作测试，以自动车跨区行走和接驳其他交通工具为目标，推动业界以香港平台开拓海外尤其右軚市场。运输及物流局局长陈美宝透露，当局推动港铁及机管局合作，将推出无人驾驶私家车服务，接驳西九高铁站往来机场快线九龙站，让长者或行动不便的旅客预订服务。当局下月向区议会提交文件介绍，目标明年内达致常态化商业营运，促进「空铁联运」。

未来让旅客预订高铁车票 一并预约无人车服务

陈美宝引述数据指，高铁客运量屡创新高，当中约7至9%旅客抵港后将转至机场离境，人次按年上升两成，不少更是「一落高铁就直接去机场」。她解释，虽然高铁站与机铁站看似很近，但旅客拿着行李步行仍需10多分钟，因此希望引入点对点接驳服务以解决痛点，甚至未来结合应用程式及「一票通」服务，让旅客在预订高铁及转乘机票时一并预约无人车服务，把握大湾区旅客来港转乘航机的客群。

下月起20部车开展无人测试 成关键阶段性突破

陈美宝说，推展自动驾驶四大方向包括规模化、跨区进行、无人化、商业化。她指目前全港已有逾60部自动驾驶车辆分别在大屿山、南区的数码港、九龙湾及观塘正进行测试，未来计划扩至东涌和欣澳。

无人化方面，她指下月起会有20部车辆在大屿山机场岛开展无人操作测试，车内不设后备驾驶员，全程会交由后台系统控，而同一时间会有3部车同时行驶。陈美宝形容是自动驾驶关键的阶段性突破，希望在安全和风险可控情况下真正实现无人驾驶。

此外，运输署正加速自动车的商业化实践，争取于今年内落实连接机场航天城与港珠澳大桥香港口岸人工岛的一段900米航天走廊自动驾驶项目的商业营运。

记者：陈俊豪

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