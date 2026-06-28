宏福苑收购︱房屋局续为业主办睇楼团 何永贤：喜见街坊已锁定心水项目

房屋局局长何永贤今日（28日）在社交平台发文，指宏福苑业主接受特区政府收购的反应踊跃，大家为参与「特设销售计划」亦做足功课。她说当局早前接待过渡性房屋营运机构香港路德会为「七星荟」和「双鱼荟」的宏福苑业主举办的两团「睇楼团」，不少街坊都表示自己一早已交了「接受收购建议信件」，更有人展示自己的「拣楼」攻略。

喜见街坊对不少项目有兴趣

何永贤说，有街坊在参观销售展览之前，已锁定心水项目，去到现场就拿着资讯包里的项目资料，对比自己记录下的单位座向。街坊笑言自己「做足功课」，对心水项目更是反复思量。她说，很高兴看到街坊对不少项目都很有兴趣，例如形容房协粉岭百和路项目非常「企理」，无理由不喜欢，也有人觉得住哪个项目都可以。

街坊赞解说专队有问必答

随着多数人选择向政府出售业权，东华三院早前推出的法律支援亦来得特别及时，不少街坊都表示已经收到律师的联系，对迈步前行更加从容。何永贤表示，「睇楼团」中另一个常令人暖心的画面，是看到街坊在重逢时的亲切笑意。这种左邻右里的亲切，原来也见于街坊和「解说专队」成员之间。

何永贤又引述有街坊说自己姓甄、联络他的「解说专队」成员姓袁，这个「甄袁组合」特别好；电话里有问必答的「解说专队」同事，见到真人感觉更好；亲身到现场听讲解，真的对整个长远居住安排更加清晰掌握。她表示会继续支援宏福苑街坊前行，正如同事每次「睇楼团」最后的说话：「有甚么事，随时联络我们解说队！」