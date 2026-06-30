专访︱MiC预制组件建洪水桥站 陈美宝：科技赋能打破技术瓶颈 加速基建落成

本届政府上任4周年，中途「转跑道」、出任问责官员至今一年半的运输及物流局局长陈美宝表示，致力透过科技赋能打破技术瓶颈，冀运输基建提速提效兴建。她指北部都会区发展是重中之重，最近港铁及路政署研究在洪水桥站首创采用「巨型车站模组建造法」，利用组装合成法（MiC）预先建造车站及机电设备部分，再在屯马线铁路上安装两件巨型组件，争取洪水桥站于2030年落成。

陈美宝：下苦功促进「以人为本」方针

运物局今年2月公布《运输策略蓝图》，勾划未来20多年的交通运输策略。陈美宝接受访问时表示，一直下苦功促进「以人为本」方针，要增强人与人、地区与地区之间的连接性，让市民有「获得感」。她以路政署「人人畅道通行」计划为例， 本届政府过去4年在全港18区的行人通道及天桥累计进行97个项目，加建共158部升降机，增加行人畅达性，尤其照顾长者及有需要人士的出行需求。

此外，自2024年至今，署方亦先后为儿童医院、屯门医院等6间公院周边行人通道加建上盖，方便市民在更舒适的环境，由主要交通设施步行往医院。她透露，玛嘉烈医院、东华东院、青山医院及小榄医院，亦将随即展开行人通道上盖建造工程。

「打斜过马路」便利市民更畅顺过路

另一举措是「打斜过马路」，让市民更畅顺地过马路，位于石门安群街路口、大埔太和路路口的两个试点项目，将先后在9月和11月开工，并争取两者同于年内落成，而未来会陆续推展15个已拣选位置进行改建。

大型运输基建方面，陈美宝表示，港铁洪水桥站是日后三线汇聚的枢纽，由于该站是在现时营运中的铁路上加建，为无缝衔接新站，最近港铁及路政署研究首创于本港采用「巨型车站模组建造法」，利用组装合成法（MiC）预先建造车站及机电设备部分，再在屯马线铁路上安装两件巨型组件，每件全长210米，长度等同两个足球场，各自重达1.5万吨，等同1000架双层巴士。透过各种提速提效创新方法，她争取洪水桥站能在2030年落成。

她又指，当局亦透过科技赋能打破技术瓶颈，举例在东九龙和启德推动智慧绿色集体运输系统，回应市民交通需求。至于不时有市民反映道路凹凸不平，她透露路政署会利用AI协助侦测道路维修监察（RMMS)、侦测道路欠妥（RDDS）和评估路面状况（RCAS），更有效率地回应道路使用者意见。

古洞站成全港第100个重铁车站

展望未来，陈美宝表示，由2027年至2031年五年之间，将有19个新的重铁及智慧绿色集体运输系统车站陆续落成，明年落成的古洞站将是全港第100个重铁车站。陈美宝认为，最重要是要由政府牵头作政策主导，同时推动和组织业界，团队文化改变、创新破局的思维亦同样重要，否则难以提速提效。

至于「五年规划」，她指透过制定长远蓝图和行动纲领，不但有启发性，人员也有文化和思维改变，故有信心未来工作会做得更好，让市民和业界看到在海、陆、空三方面体现以人为本、科技赋能及创新思维。

重推强制巴士戴安全带？陈美宝：仔细研究设计、加强咨询

另外，对于强制巴士乘客佩戴安全带有否重推时间表，陈美宝表示，任何涉及社会广泛推行的安全装置措施，不论在设计、效果方面永远有优化空间、做得更仔细，接下来就装置进行专家研究，仔细分析设计、效果和适用性等。

陈美宝强调道路安全「没有最好，只有更好」，政府愿意去做任何能进一步减低受伤或致命风险的措施，同时亦会加强咨询市民意见，进行更广泛宣传教育，并让市民理解措施的初心和目标。

记者：陈俊豪

摄影：叶伟豪