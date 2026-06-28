警队招募日︱报考人数创新高 见习督察「60争1」 下半年起提早开放予Year 2学生参与遴选

警队今日（28日）举行招募日，让有兴趣投考警务人员的市民透过不同活动了解警务工作。招募组警司周紫彤指，今年报考人数创下新高，而刚过去的2025/26年度，报考警队的人数亦录得按年增长近12%。此外，她宣布，今年警队会将见习督察第一个遴选环节，提前开放予大学二年级同学参与。

设有即时投考区 可即时查阅考试结果

今年的「警察招募日2026」11点于启德青年运动场正式开始，《星岛》记者现场所见，10点45分左右即时投考登记处已有数十人排队，场馆门口展有不同类型的警车，市民更可登上鉴证科的车辆，亦有警员对警车进行讲解。除此之外，现场设有警队不同部门的摊位，例如爆炸品处理课、机场特警课等。活动亦设有即时投考区，供有兴趣投身警队的市民即场报考。

周紫彤指，本次招募日报名人数创下新高，网上预先报名投考的人数达1,088人，至今天早上11点为止，收到了593份申请。她表示，今次是警队第一次在启德举行招募日，也是第一次将如此多项警员及见习督察的面试、笔试及体能测试带入社区。同时，今次也是有史以来最多部门参与的一次招募日，市民不论是从港岛、九龙还是新界出发，前来参与都十分方便。

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周紫彤指，今次招募日流程十分数码化，例如参加者可以现场用电话展示QR code签到，实时查看考场分配，也能即时查阅考试结果，让工作流程更快更顺畅，也提升参加者的体验。

警方：投考人数持续上升 竞争激烈

招募数字方面，周紫彤指过去三个财政年度，投考警队的人数持续上升。刚过去的2025/26年度警方共收到13,916份申请，比去年收到的12,479份申请多了近12%。取录数字方面，25/26年度警方共取录了1,038名警务人员，包括935位警员及103位见习督察。本财政年度，警队的招募目标为102名见习督察及570名警员。她指投考数字不断上升，见习督察今年约为60位挑选1位；而警员则为14位挑选1位，相信竞争会越来越激烈。

大二生若通过所有遴选可获有条件取录

关于警队下半年的重点招募活动，周紫彤表示，招募组会在9至10月走进12间本地大学，进行「警察·大学招募快线」，并首次接受大学二年级的同学参加见习督察笔试，并且只会采纳合格成绩。她表示，警方发现很多读到二年级、三年级的同学，经常都要去海外交流、做实习等，而见习督察的遴选亦相当有挑战性，会比不少其他行业的面试需要更多准备时间。

因此她指出，为了吸纳更多质素卓越的同学，今次招募快线会将见习督察第一个遴选环节，即笔试的5份试卷，提前开放予二年级同学参与。成功通过笔试的话，同学就可以在三年级启动其他遴选环节，而通过所有遴选环节更可获有条件取录。她呼吁将于9月升读大学二年级或以上有兴趣投考的同学，在即将来临的「警察·大学招募快线」报名投考，因为同学可以在见习督察笔试和体能测试中只采纳合格成绩，即会有多一次机会尝试，形容今次招募活动「绝对是全年最好的时机」。

关于投考警员的学历，周指暂时没有今年的数据，而对上一个财政年度投考警员的人数中，有三至四成是大学生。不过，她强调，学历只是其中一个因素，主要还是看投考人面试表现、体能测试分数、临场应变能力和价值观等。

记者、摄影：周育莹