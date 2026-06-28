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i-dle启德演唱会︱体育园雨天入场特别提示 勿携长于35cm雨伞入场 长伞可付$10寄存

社会
更新时间：13:24 2026-06-28 HKT
发布时间：13:24 2026-06-28 HKT

「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG」今日（28日）在启德主场馆举行尾场。不过，因应今天天气不稳及稍后有机会出现大雨，启德体育园特此提醒今晚入场的观众，在出发前密切留意最新天气及交通消息，建议穿著轻便衣物及防滑鞋履，并留意以下雨天出行提示：

场地限制携带物品

请注意，长度超过35厘米的雨伞不可携带入场。如有需要，可使用以下服务：

  • 付费寄存服务^：雨伞寄存费每件 HK$10，设于启德体艺馆1M层（近中央广场）、启德青年运动场外，以及启德主场馆旅游巴上落客区。
  • 付费电子储物柜：设于启德零售馆及体艺馆，详情请浏览启德体育园官网。 
  • 临时雨伞桶/储物架：设于各安检入口，请记下位置及序号，以便散场时顺利取回。

提早出行，避开人潮 

活动期间，启德体育园一带交通预期将较繁忙，观众请尽量乘搭公共交通工具；天雨路滑及人多挤迫，请预留充裕时间往返场馆。

提早到场尽享「票尾经济」优惠

新增超贴心免费行李寄存，观众凭当日演唱会门票即可专享多间精选商户及食肆优惠＊，以及全新免费行李寄存服务礼遇^，可以无忧卸下行装，轻松享受购物时光。「启德体育园之友」会员凭当日演唱会门票于启德零售馆商户（快闪店除外）以电子货币消费满：
•    港币600元，可换领小型行李寄存券1张
•    港币1,200元，可换领任何尺寸行李寄存券1张

请密切留意天气变化，并随时留意主办方公布的最新天气安排及消息，以便适时调整出行计划。 

*以上优惠受条款及细则约束，详情请参阅启德体育园官网。 
^行李寄存服务仅于个别大型活动期间开放。

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