民航处与民航业界管理层人员完成国情研习考察 中国民航局局长宋志勇亲自开课

为期7日的民航处及香港民航业界管理层人员国情研习专班及参观考察今日（28日）结束。适逢今年是民航处成立80周年，民航处邀请多位本地民航业机构管理层，一同前往北京国家行政学院参加国情研习班，并到当地民航单位参观考察，借此加深学员对国家发展大局的认识与宏观战略的理解，继续携手推动香港民航业的发展。

民航处处长廖志勇出席开班仪式致辞时表示，此研习班获得中国民用航空局（民航局）鼎力支持，课程内容专为民航处及香港民航业界管理层人员而设。他感谢民航局局长宋志勇在开课首天莅临担任主讲嘉宾，向学员阐释中国民航的高质量发展，提供高层次的专业指导及具前瞻性的见解。他又感谢国家行政学院副院长李文堂会见全体学员，给予研修班教学组织的指导支持。

学员参观北京大兴国际机场，听取人员介绍机场的日常运作及规划发展。政府新闻处

学员参观中国民用航空局三中心（即民航运行管理中心、民航气象中心、民航情报管理中心）。中国民用航空局空中交通管理局局长苗旋（右四）亦在场指导。政府新闻处

民航处副处长黄嘉华（前排中）、民航处助理处长（航空交通管理）许文豪（前排右八）与学员，在天津「两航起义」展馆前合照。政府新闻处

民航处副处长黄嘉华（左二）、民航处助理处长（航空交通管理）许文豪（左一）与学员在天津行程中，参观中国民航大学，听取人员介绍大学的发展历史。政府新闻处

研习专班课程内容涵盖国家政策、安全、外交、科技及民航领域等最新发展，并获安排前往北京大兴国际机场及民航局三中心（即民航运行管理中心、民航气象中心、民航情报管理中心）等进行现场教学，深化学员与内地相关单位官员及专家学者的联系和交流。

今次共有30名民航处与民航业界管理层人员参与研习班课程。民航处副处长黄嘉华代表部门出席结业典礼。她随后与学员转赴天津，参观「两航起义」展馆和中国民航大学，深入认识中国民航发展的历程。

