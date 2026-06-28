加电费︱港灯强调无从中获利 苦笑指市民「加电费就记得，减电费就忘记」

受到中东战事及地缘政治影响，国际天然气供应受阻，导致发电燃料成本大幅上升，港灯连续2个月上调燃料调整费。港灯行政总裁郑祖瀛承认有关上涨成本会转嫁给市民，但强调港灯只为收回实际成本，并无从中获利，已尽力控制燃料价格。他指本港电费仅占市民生活支出约2%，呼吁大众勿「民粹化」认为「总之你赚钱就唔啱」。

郑祖瀛今早（28日）在电台节目解释，港灯极度依赖液化天然气，两大主要供应地为中东的卡塔尔及澳洲。惟受中东战事影响，卡塔尔的天然气设施被炸毁未能如期运出；而澳洲供应商亦因现货市场利润丰厚，不惜以各种借口违约中断供应。在长约供应出现缺口下，港灯被逼于现货市场「抢气」，令成本以倍数计飙升。

天然气供应断裂 被迫买昂贵现货

郑祖瀛指，目前港灯的燃料发电组合中，约70%为燃气发电，30%为燃煤发电，并预计到2029年燃气发电比例将提升至近80%。然而，自今年2月底中东战事爆发以来，天然气供应大受打击。

港灯：扣除高昂利息支出实际回报仅得1%

因应成本急升，港灯5月份的燃料附加费由26仙加至6月份的31.3仙，7月份更进一步加至41.9仙。面对社会指摘燃料费全数转嫁市民，郑祖瀛重申，港灯没有从中赚取利益，且燃料属电力公司最大支出，作为私人企业难以全数承担巨大的波动成本。由于「延后效应」，现时收费仍未完全反映燃料成本最新变动，价格上调可能持续数月。

他提到，港灯设有燃料调整帐结余机制以减低电费波动，并感叹在3、4、5月时曾大幅减收附加费，惟市民往往「加电费就记得，减电费就忘记」。

对于外界质疑电力公司在《管制计划协议》下拥有8%的准许回报率，郑祖瀛澄清「其实无8%」。他解释，电力属于资本密集的行业，需大量借贷投资，在近年高息环境下，扣除高昂的利息支出后，实际回报可能仅得1%。

勿「民粹化」视企业赚钱是错：市民电力开支占比远低于交通

郑祖瀛并呼吁大众保持理性，不要「民粹化」地认为「总之你赚钱就唔啱」。他强调，企业必须要有可持续的发展和稳定的收入，才能不断投资更新老化的设备以确保供电稳定。他引述甲类消费物价指数指出，电力开支仅占市民生活支出约2%，远低于交通开支的7%至8%，且港灯亦设有阶梯式收费等措施支援㓥房户等弱势社群。

郑祖瀛续称，在港岛区营运有其难处。他表示，全港750万人口中，港灯只服务约100万港岛居民，缺乏规模效应；加上电力需从南丫岛经海底电缆及穿山输往市区，且港岛街道狭窄，掘路铺设电缆工程难度「超高」。加上近年商厦积极节能，导致过去十年用电量不升反跌。

未来将大幅增加输入内地「零碳能源」

为配合特区政府于2035年前将全港碳排放量减半的目标，郑祖瀛表示，要进一步大幅减碳，单靠本地发电并不足够。港灯正与内地积极探讨引入「零碳电」，包括光电（太阳能）、风电、水电以至核电等洁净能源。但他坦言「世上没有免费午餐」，内地发电亦有成本，加上要将庞大电量跨境输入香港，除发电设施外，更需要建立庞大的输电网络及海底电缆，涉及巨大的基础建设投资。

对于有关投资可能转嫁市民导致电费上升的忧虑，郑祖瀛派「定心丸」指出，随着旧有燃煤机组步入寿命尾声，其资产价值会持续减值，这将有助抵销新投资带来的资产增加，港灯会透过这种方式「拉上补下」，会善用旧机组退役的减值空间，尽量将对市民的电费影响减至最低。



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