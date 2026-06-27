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赛马会非遗教育计划周年展览今开幕 龚杨恩慈：跨界合作培育非遗新血 弘扬匠人精神

社会
更新时间：20:12 2026-06-27 HKT
发布时间：20:12 2026-06-27 HKT

赛马会「传．创」非遗教育计划的旗舰活动 ﹕《同庆非遗—周年展览暨嘉年华2025/26 》今天（27日）于荔枝角饶宗颐文化馆开幕。活动为期逾两星期，以创新手法融合传统及当代元素，提供一系列展览、艺术市集、互动游戏、传统技艺体验工作坊及专题分享会等。计划由香港赛马会慈善信托基金捐助，并由岭南大学与香港艺术中心携手合作，旨在以崭新视野，保存、推广、重新演绎并活化香港多元的非物质文化遗产，让百年非遗技艺融入现代生活，让公众认识及体验传统工艺。

出席开幕典礼的主礼嘉宾包括教育局局长蔡若莲、香港赛马会董事龚杨恩慈、岭南大学校长特别顾问（公共事务）暨传讯及公共事务处处长刘智鹏，以及香港艺术中心监督团主席刘文邦。

龚杨恩慈 : 透过跨界别合作及多元化活动  培育非遗新血

马会董事龚杨恩慈表示，自 2018 年起马会一直支持赛马会「传．创」非遗教育计划，透过跨界别合作及多元化活动，让市民，特别是年轻一代，从认识、体验到实践，建立对传统工艺的兴趣及文化认同，并弘扬匠人精神，为非遗培育新血，推动其可持续发展。

赛马会「传．创」非遗教育计划已透过校本活动惠及超过 600 间中学、小学及逾30,000 名学生及 78 名新一代「非遗」学员，同时透过展览及社区活动吸引广泛公众参与；而持续培育的新一代「非遗大使」， 更进一步推动社区参与及认识。

多年来，马会积极推动艺术、文化和保育发展，丰富市民生活。除了捐助支持多项列入国家级非遗的本地传统节庆，包括大澳端午龙舟游涌、大坑舞火龙和长洲太平清醮外，马会更独家赞助「香港非遗月2026」多项活动，其中早前举办的「香港赛马会呈献系列：『骏马之旅．文艺传承』光影表演」亦是香港赛马会马年系列活动的重点之一。

马会慈善信托基金自2010年起已拨款逾1亿6,700万港元，支持相关非遗活动及教育项目，配合香港特区政府的《香港旅游业发展蓝图2.0》，亦积极响应国家「十五五」规划， 协助香港进一步发展成为中外文化艺术交流中心。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对赛马会「传．创」非遗教育计划的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。 

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