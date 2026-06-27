数字教育周逾2.8万人次参与创新高 施俊辉：暂无文凭试电子化时间表

教育局早前发布《中小学数字教育发展蓝图》，积极推动本港数字教育转型。为期一周的「数字教育周」今日（27日）圆满结束，教育局副局长施俊辉总结成果时表示，今届活动录得破纪录的超过2.8万人次参与，令人鼓舞。局方将于未来数月推出一系列教师培训，并透露中学文凭试（DSE）电子化目前暂无具体时间表，考评局将先从考生人数较少的科目著手探讨。

博览及高峰会盛况空前 助政策落地

施俊辉指出，今次数字教育周的两大旗舰活动——「2026人工智能在语文的学与教应用国际高峰会」及「学与教博览2026」，成功汇聚海内外专家学者、业界代表、学生与家长。其中，高峰会吸引逾5000人次参与，而学与教博览更有超过2.3万人次入场，总参与人次创下新高。

博览设有逾600个海内外摊位及300多场论坛，将《蓝图》中的政策文件转化为教育前线「看得见、摸得到」且可具体复制的方案，成功扩阔学界视野，对推动教育数字化转型发挥重要作用。施俊辉表示，《蓝图》紧扣国家战略与全球趋势，高度契合国家「立德树人」的教育宗旨，培养学生以负责任的态度善用科技。

三年30小时AI培训 强调不增教师负担

针对《蓝图》中提出的教师培训要求，施俊辉解释，现时教师已有每三年150小时的持续进修要求，局方规定在该周期内需包含30小时的人工智能培训，即平均每年仅10小时。他强调，前线教师及教育团体普遍认为要求合适。由于培训模式多元化并涵盖网上课程，教师可按个人节奏与时间参与，不会构成额外负担。

教育局将于7月上旬为中小学及办学团体举办大型《蓝图》简介会，并在7至9月启动新一轮分层式专业发展活动，期望学校在下学年将数字教育纳入学校发展计划中。

在资源配套方面，政府在优质教育基金预留了20亿元，其中约 5亿元用于为期三年的「『智』启学教」拨款计划，教育局早前已透过专项计划向符合资格的中小学发放一笔过的50万元拨款。

但有意见指50万元未必足以将数字教育扩展至所有科目。施俊辉表示，该款项是作为「启动」人工智能融入学与教，学校可以运用这笔资助，并配合恒常的资讯科技教育资源津贴，发展校本人工智能赋能教育措施。而且教育局会继续留意学校使用津贴的情况，局方会根据需要提供支援。

小一派位短讯涉人为疏忽 涉事主管已调职

谈及社会关注的DSE电子化进程，施俊辉强调，由于文凭试属高风险考试，局方必须确保考试的公平性及严格执行保密原则，因此推行需极度审慎，目前未有具体的落实时间表。考评局会先以考生较少的科目作为切入点进行探讨，并会广泛咨询持份者意见。

此外，针对早前小一派位发放短讯出错的事件，施俊辉亦于会上指出，事件主要因个别人员操作短讯平台时疏忽所致，局方已向有关人员展开纪律跟进。同时，负责督导的管理人员因在订立工作程序指引及内部监控机制上表现未如理想，已被局方告诫并调离职务。

记者、摄影：陈耀霆