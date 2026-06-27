去年旅客近5000万人次 按年增12% 罗淑佩 : 印证「+旅游」策略有效融合文化、体育与盛事等

文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（27日）在澳门出席第十三届亚太区经济合作组织旅游部长会议。罗淑佩在发言时指出香港旅游业的强劲复苏及发展方向。她表示，2025年香港接待近5000万人次旅客，按年增长12%，并举办了超过240项大型盛事，其中多项于启德体育园举行，显示「+旅游」策略目标有效将文化、古迹、艺术、体育与盛事融合，缔造更丰富、更深刻的旅客体验。

罗淑佩与其他与会者分享香港策略方向

今年会议的主题为「数码创新，协作赋能：以旅游促进亚太共同体发展」。在讨论环节中，罗淑佩与其他与会者分享香港的策略方向，如何融入数码及智慧科技以推动旅游业经济增长。

在讨论环节中，罗淑佩阐述了三项利用科技促进可持续增长的策略，其中包括发放智慧资讯，她指香港正运用大数据及人工智能，为旅客提供即时、个人化的资讯。香港旅游发展局管理的Discover Hong Kong平台现已在旅游旺季，提供主要景点的人流及轮候时间即时更新。政府正于该平台开发人工智慧行程规划功能，并与地图服务供应商合作，将数据整合至香港专属旅游地图，让访客轻松规划理想行程。



其次是培育注入智慧元素的旅游产品，将科技融入景点，以打造既具本土特色又具国际吸引力的体验。从推动艺术科技表演的东九文化中心，到结合文化遗产与多媒体的香港艺术馆，以至展示人工智能生成创作的巴塞尔艺术展香港展会，各项创新均提升旅客参与度。香港迪士尼乐园等景点亦利用先进动画机械人技术提升旅客体验。罗淑佩表示，当旅客以这种方式产生共鸣时，他们会逗留更久、消费更多，并成为传播城市文化魅力的叙事者。



第三是赋能旅游业界，为确保智慧旅游的效益广泛共享，香港致力赋能从业员。政府与本港旗舰资讯科技基地数码港合作，联系科技供应商与业界从业员，透过采用数码方案，共同解决实际营运难题，以提高生产力及全球竞争力。

罗淑佩在总结时指出，旅游的核心始终是人。她说，旅游业的蓬勃发展不能单靠科技，更建基于人与人之间的温暖连系。人工智能可以个人化旅程，数码工具可提升出行便利，但它们永远无法取代真正定义旅游的时刻——真实的当地故事和人与人之间的互动。让我们运用科技丰富、而非取代一个地方独一无二的个性。让我们共同努力，确保每位旅客深入探索每个城市，在旅途上创造意义，并带走难忘的回忆。

罗淑佩称20多年前在工贸署处理多边贸易谈判工作时，曾分别到过越南、智利和韩国主持APEC GOS的会议。罗淑佩fb

罗淑佩当年在智利普孔拍照留念。

罗淑佩其后于社交平台发文，指昨天下午（26日）在政总开完会经港珠澳大桥直奔澳门，一个半小时已到达会场，真的非常方便，她昨日抵达澳门后，与国家文化和旅游部部长孙业礼会面，随后出席第十三届亚太经合组织旅游部长会议欢迎晚宴。

罗「回带」20多年前在工贸署工作时 曾代表中国香港任GOS召集人

至于今次会议个人感受，她称除了衷心感谢国家文旅部部长孙业礼和副部长高政主办、主持会议和澳门特区承办会议的大量辛劳工作和盛情细心的款接待外，她也不禁「回带」到20多年前在工业贸易署处理多边贸易谈判工作时，曾代表中国香港担任APEC Group on Services (GOS) 的召集人的片段。她称还记得当年曾分别到过越南、智利和韩国主持GOS的会议，因此再次参与APEC会议，加上地点在澳门，感到很有亲切感呢！她更于社交平台上载今次会议的花絮和当年旧照片，与大家分享。