宏福苑︱获宏志阁业主感谢协助规划前路 何永贤 : 以行动与宏福苑业主并肩前行

房屋局局长何永贤今日（27日）出席香港长者协会举办的「乐龄敬老庆回归慈善午宴」，与一众长者提早庆祝回归纪念日。何永贤表示，昨日公布的数据显示，受大火影响的宏福苑宏志阁有77.8%业主接纳政府收购建议，超越75%的门槛，可参与长远居住安排方案。她更提到午宴期间一位女士前来说奉80多岁母亲之命，要和她合照，原来该位母亲正是宏志阁业主，想感谢政府协助街坊规划前路。

「解说专队」逐户关心 有员工亲自上门收取「接受收购建议信件」

她坦言，长者要了解三个安置方案、熟悉「特设销售计划」中10个房屋项目、处理法律文件及签约等程序，需有充分支援与解说。她感谢「解说专队」逐户关心服务，更有同事如照顾家人般深夜回复讯息，部分同事更亲自上门收取业主的「接受收购建议信件」，以行动与宏福苑业主并肩前行。

何永贤总结指，政府将联同社会各界，以「一户一户」的方式支援有困难的市民，无论是分间单位住户或宏福苑业主，期望在各方协作下，让每位市民迈向更美好的生活。

何永贤又说，香港是世界上最长寿的地区，以公共屋邨为例，60岁以上长者住户多达74万人，90岁以上更超过2万人，反映长者住屋需求不容忽视。她强调，近年推广「幸福设计」时，重点融入乐龄安居与跨代共融理念，旨在为长者缔造更优质的生活环境及和谐社区氛围。

何永贤指出，房屋局多项工作均与长者息息相关。在「简朴房」制度方面，鉴于分间单位住户中有不少长者，政府决心取缔劣质「㓥房」，确保即使长者居于分间单位，亦能享有安全、衞生及合理的居住空间。此外，简约公屋项目亦协助不少基层长者改善生活，她近日与一位即将入住的长者住户交流时，对方更感谢特区政府给予改善生活的机会。