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运输署︰实时交通灯调节将扩至约50个路口 料下半年起陆续装设

社会
更新时间：15:05 2026-06-27 HKT
发布时间：15:05 2026-06-27 HKT

运输署表示，经测试于灯控路口装设实时交通灯号调节系统后，车辆通过路口的平均等候时间减少约5%至10%，提高路口的运作效率。该署正将系统推展至全港约50个合适的独立灯控路口，系统预计在今年下半年开始至2027年底陆续装设，并于测试完成后投入运作。

在合适路口加设实时交通灯号调节系统  是交通数字化管理重要一步

运输署在社交网页表示，《运输策略蓝图》提出推进应用先进技术，令香港交通运输系统更高效、更稳定、更安全，在合适路口加设实时交通灯号调节系统，是交通数字化管理的重要一步，提升道路通行效率，加强整体交通系统的协调。

该署指出，在规划及推展新发展区时，例如东涌新市镇扩展、洪水桥/厦村新发展区等，会配合相关土地发展及道路工程的时间表，在合适灯控路口一并推行实时交通灯号调节系统，更具成本效益地加快推展应用系统。

该署又说，交通控制部团队代表部门凭东涌区域实时交通灯号调节系统获英国特许公路及运输学会（香港分会）颁发工程创新大奖，肯定项目推动交通运输创新的努力，对工程、研究和学术团队均十分鼓舞。

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