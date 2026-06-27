精准扶贫｜孙玉菡：积极考虑将「照顾者」纳入下届扶贫委员会目标群组

《香港精准扶贫成果报告》日前发布，不再定义「贫穷」。劳工及福利局局长孙玉菡今日（27日）在电台节目指出，以往依赖相对收入计算的「贫穷线」具局限性，未来政府将聚焦精准支援㓥房户、单亲户及全长者户，并预告下届扶贫委员会积极考虑将「照顾者」纳入目标群组。同时，政府正筹备社福项目配对平台，期望年底公布细节，进一步推动政商民协作。

孙玉菡：贫穷线纯属「冷冰冰的统计数字」

孙玉菡表示，政府经常开支中有六成投入于社福、医疗及教育，加上公共房屋，四大范畴已为社会提供最大的「兜底」作用。对于社会关注政府不再使用「贫穷线」定义贫穷，他解释，香港作为发达地区已不适用绝对贫穷概念，而过往以相对收入计算的贫穷线纯属「冷冰冰的统计数字」，难以识别真正有需要的人。

他举例，统计下的贫穷人口多为无收入的老龄人口，但当中有近六成全长者户其实拥有私人物业。因此，政府转向精准扶贫，针对即使有基本兜底服务但生活环境依然艰难的群体（如㓥房户的小朋友）提供特定项目。他强调，现时每月发放的综援制度，才是给予最穷困家庭的最后安全网。

「照顾者」全天候身心俱疲 拟纳入新目标群组

面对社会对精准扶贫群组涵盖面的关注，孙玉菡透露，现届扶贫委员会任期即将届满，但内部已形成共识，认为值得积极考虑将「照顾者」纳入下届的目标群组。他指出，照顾者面对全天候二十四小时的无形压力，其需要的支援往往不止于金钱，更在于心灵与喘息空间。

目前政府虽已提供热线、津贴及日间暂托等服务，但不少年长照顾者因不舍得让他人照顾老伴而拒绝放手，导致压力不断积聚。孙玉菡表明，未来的重点将是主动找出这批隐蔽照顾者，解开他们的心结，引导他们尝试使用暂托或日间中心等现有服务，以减轻重担。

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引入社会资源价值概念 年底推政商民配对平台

是次报告首次引入「社会资源价值」概念，将受惠家庭获得的公共服务量化为具体金额。孙玉菡解释，此举并非为削减综援或限制市民获取资源，而是希望让公众具体感受政府的庞大投入，例如长者入住资助院舍，等同政府每月补贴两万元。至于有议员提出定立收窄贫富差距的目标，他回应指，扶贫委员会的焦点始终是帮助缺乏能力、有困难的弱势社群，而非聚焦于高能力及富裕阶层。

在跨界别协作方面，政府正基于「社区客厅」政商民合作的成功经验，筹备一个社福项目配对平台。该平台将由政府担当「中间人」，为有心回馈社会却不知从何入手的家族办公室、慈善基金，与具备创意但缺乏资金的社福机构进行系统化配对。孙玉菡形容平台犹如社福界的「交易会」，相关运作细节期望于今年年底公布。